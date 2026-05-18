金價狂潮｜高盛料央行將加大力度購買黃金　金價年底可達5400美元

彭博引述高盛集團稱，各國央行料將加大黃金的購買力度，幫助金價在今年底前回升。

分析師Lina Thomas和Daan Struyven在落款日為5月15日的報告中指出，2026年黃金購買量預計將回升至每月平均60噸。根據修正後的官方購金估算模型，截至今年3月的12個月移動平均購買量為50噸，高於先前的29噸。

分析師們引述一項內部調查稱，對各國央行而言，對黃金有著「強勁的根本性需求」，近期地緣政治發展 可能進一步強化各國推動儲備多元化的趨勢。

報道又指，自中東戰爭爆發以來，黃金價格表現承壓。能源成本攀升推高全球通膨壓力，使各國央行更不願意放鬆政策。在衝突看不到結束跡象的情況下，全球債券市場遭遇拋售，進一步壓抑不具孳息收益的黃金價格。

高盛對官方部門需求的評估，也呼應世界黃金協會先前的樂觀評估。該組織估計，今年第一季全球央行黃金購買量達244噸，高於前一季的208噸。

周一，現貨黃金交易價格接近每盎司4,534美元，較1月末創下接近5,600美元的歷史高點有所回落。高盛仍維持看多立場，預估金價今年底可望升至每盎司5,400美元；瑞銀集團和澳新銀行先前也發布類似樂觀看法。