瑞銀料金價續整固　現屬建倉時機　年底目標5600美元

金價近期在每盎司4,700美元水平徘徊。瑞銀貴金屬策略師Joni Teves認為，金價短期料會繼續整固，相信是建倉良機，長期看漲因素未變，年底目標為每盎斯5,600美元，白銀上看100美元。



Joni Teves表示，持續看好黃金，相信價格可以從目前水平回升，並在今年內再創新高。雖然近期金價波動，但推動金價的根本因素仍然存在。過去幾年避險分散需求一直推高金價，而這趨勢依然未變。

瑞銀貴金屬策略師Joni Teves認為，黃金投資者在今年下半年會重新入場。（資料圖片）

料金價短期內續整固

她認為短期金價很可能繼續整固，但當踏入下半年，情況變得清晰時，黃金投資者便會重新入場，特別是當通脹上升而名義債息維持不變，導致實質利率受壓的時候，將為金價提供有力支持。

她又指出當油價及能源價格上升推高通脹，繼而對經濟增長構成更大拖累，令實質利率受壓，對金價構成利好。

若聯儲局更鴿派金價牛市可延續

她補充，目前基本假設是金價的牛市周期正接近尾聲，預計年底至明年價格會逐步回落，但考慮到油價上升以及中東衝突持續，這些風險正增加金價中長期的上行風險。

她續稱若經濟增長被拖慢，而聯儲局又比市場預期更加鴿派，黃金牛市周期可能會延續多一﹑兩年。因此現時整固期是投資者建立倉位、對沖未來實質利率下跌風險的好機會。