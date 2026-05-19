金價狂潮｜摩通降金價平均預測　年底仍看6000美元　白銀前景轉弱

摩根大通日前發布2026年貴金屬最新展望，將黃金全年均價預測下調至每盎司5,243美元，但仍維持年底每盎司6,000美元目標價，判定本輪黃金牛市屬於「暫停而非轉向」。同期，該行看淡白銀後市，預計光伏用銀需求下滑將令市場供需格局逆轉。



黃金牛市屬「暫停而非轉向」

摩通指出，短期投資者對黃金的興趣有所降溫，金價目前處於每盎司4,340至4,730美元區間，市場持倉與資金流入均顯淡靜。不過，該行強調，貨幣貶值、財政風險等長期看漲邏輯並未改變，並預計6月霍爾木茲海峽重開後，美元的強勢格局有望逆轉，進而推動金價反彈至4,900至5,100美元阻力位。

需求層面，摩通下調2026年央行淨購金預測至640噸，黃金ETF淨流入預測亦下調至400噸。白銀方面，受光伏「節銀」技術普及影響，全年用銀需求或降30%，在連續五年赤字後轉向供需平衡，金銀比預計將回升至75:1。

2025年以來COMEX黃金期貨價格走勢。（圖源：TradingView製圖）

短線料維持弱勢震盪

另有投資機構表示，受通脹數據及美聯儲政策預期擾動，黃金短線料維持弱勢震盪，4,400至4,500美元支撐區間值得密切關注。市場普遍聚焦中東局勢及美聯儲政策走向，黃金下半年走勢有待關鍵催化落地。

截至發稿，紐約期金黃金每盎司最新報4,560.4美元，日內微漲0.05%。該價格較2026年2月創下的階段高點5,626.8美元已回落約19%，價格走勢持續承壓。