金價狂潮｜華夏數字黃金ETF 明日上市　專家籲配置5至10%黃金資產

金價年初急升破頂後回吐，暫企每盎司4,400美元水平，續有基金公司推出相關ETF，並將之代幣化，注入RWA（現實世界資產）元素。

華夏基金(香港)宣布，推出華夏數字黃金ETF(3418)，並將將於周五(29日)在港交所上市，其為香港首隻全面代幣化黃金基金，將黃金與區塊鏈技術相結合。

「黃金才是真正的貨幣」

金價自高位回落近兩成，但華夏基金(香港)副總裁李星宇於記者會表示，中長線仍然看好金價表現，每一次貨幣體制的動搖都利好金價，現時有許多國家的央行寧揸黃金不揸美債，反映去全球化趨勢，令貨幣有所動搖，大家紛轉揸黃金。「我哋覺得黃金才是真正的貨幣，其他如美債最多是一個信用，而不貨幣，因此黃金的價值及需求料持續上升。黃金作為資產配置，5至10%是適合的區間水平。」

金價年初急升破頂後回吐，暫企每盎司4,400美元水平。（網絡圖片）

華夏數字黃金ETF定價35.511一股，一手10股入場費不足四百元，李星宇指，是全港最低門檻的黃金ETF，而100手相應大約為一盎司黃金現時價格。另外，該ETF也提供人民(9418)及美元（83418)幣種。

看好RWA市場 黃金作底層資產具吸引力

華夏指，該基金採用全面實物複寫原則，旨在緊密追蹤倫敦金上午基準價格(LBMA Gold Price AM)。所有相關持倉均為LBMA Good Delivery金條，且不涉及期貨或其他衍生工具投資。基金的實物黃金存放於香港機構級金庫，100%保險全程護航。透過與渣打銀行的戰略合作，渣打銀行將同時擔任相關實物黃金及數字代幣的託管人，為實物資產及鏈上資產提供符合國際高標準的安全、合規及營運保障。

左起︰華夏基金(香港)副總裁李星宇、華夏基金(香港)數字資產總監吳雋瑜及渣打融資及證券服務香港區主管 Pierre Mengal 。

華夏基金(香港)數字資產總監吳雋瑜表示，華夏數字黃金ETF將全部非上市份額「代幣化」，建立在以太坊鏈上，在本港規管架構下運作。他續稱，依託原生區塊鏈架構，讓資產所有權具備可程式設計、透明及可分割等特性，為未來實現近乎即時結算及24/7全天候交易提供可能性。

另外，他表示，對RWA市場的發展樂觀，稱截至今年五月全球RWA市場總額已突破330億美元，對比年初升40%，「見到愈來愈多機構，包括財富管理公司走進這市場，提升市場成熟度。另外，投資者風險偏好也出現變化，傾向受監管的RWA產品。」

華夏基金之前已推出過三隻代幣化貨幣基金 ETF，今次的數字黃金 ETF 為第四隻代幣化產品。吳雋瑜解釋，全球去年RWA規模增長超過300%，其中代幣化黃金支持整個RWA增長的四分一，而今年首季勢頭持續，代幣化黃金的現貨交易量愈530億美金，一季超去年水平。「黃金作為RWA底層資產，相對底層資產是證券等，無信用風險，價值獨立、自證。」