SpaceX上市｜彭博︰內地及香港投資者被禁參與　無法訪問官網

《彭博》引述知情人士透露，Tesla創辦人Elon Musk（馬斯克）旗下太空探索技術公司SpaceX的750億美元首次公開招股（IPO）發行，其承銷商已被告知不要接受來自香港和中國投資者的訂單，理由是美國對關鍵技術出口有限制。



SpaceX 預計將在6月12日正式上市。（X@SpaceX）

知情人士表示，負責此交易的牽頭銀行已告知承銷團的其他銀行，由於監管和合規風險，不得允許香港和中國的客戶（包括私人銀行客戶）參與此次發行。銀行被告知，這項決定是由與美國《國際武器貿易條例》相關的內部指導意見所驅動的，該條例管轄國防相關技術和技術數據的出口。

報道指，SpaceX的網站在香港和上海均無法訪問，嘗試訪問時會顯示一條錯誤訊息，稱該公司已禁止從這些地區的互聯網地址訪問該網站。

根據測試，不論是在中國內地還是香港，嘗試進入SpaceX官網或讀取招股文件時，頁面均會跳出「Error 1009」的錯誤提示。

不論是在中國內地還是香港，嘗試進入SpaceX官網或讀取招股文件時，頁面均會跳出「Error 1009」的錯誤提示。（網頁截圖）

從日本投資者集資額增至25億美元

不過SpaceX已將其計劃在日本籌集的金額增加了四分之一，顯示出日本散戶投資者需求強勁。

據周五的監管備案文件，埃隆·馬斯克旗下這家火箭、衛星和人工智能綜合企業目前正尋求從日本投資者那裡籌集至多25億美元資金。該公司上周宣布的是目標是向日本投資者籌集至多20億美元。

文件顯示，日本投資者獲配1,480萬至1,850萬股A類股股份

SpaceX有望成為史上最大IPO

據美國證交會文件顯示，SpaceX擬發售5.556億股，基本集資規模750億美元。若承銷商悉數行使超額配股權，集資規模將加碼至862.5億美元，將創下全球有史以來最大規模的IPO紀錄。

上市後估值預計高達1.75萬億美元（約13.65萬億港元），直接空降成為美國股市首10大市值上市公司。