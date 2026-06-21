給未入和初入職場的你｜知薇

最近幾個月，知薇除了忙工作，就在忙在幾個Mentorship Programs（導師項目）上為在讀大學生和碩士生、以及初入職場的青年人做Mentor（導師）。

近幾年，香港經濟疲軟外加AI應用潮，初級工作本已有限，其入職競爭激烈程度又極大的增加了。直接導致的結果是正向的：這個大時代裏的學生，未入大學已經知道工作經驗的重要性，許多人大學第一年開始，就早早爭取全職實習、影子實習（job shadowing）或兼職工作，來為自己的簡歷累積有價值的經驗、技能和人脈。

與此同時，知薇也留意到，盡管學生們在行為和努力方向上是正確的，可是從職場適配度和競爭力角度看，他們在意識上卻比過去的世代落後了，細想來，這或許與過去10-20年的經濟增長結構、成功模式和教育理念不無關系。

比如，當知薇問Mentees（受導者們），他們認為面試官和未來老板在他們身上尋找的最重要的三個品格素質是什麽？他們答來答去，無外乎「好學和好奇心」、「解決問題的能力」和「團隊合作能力」，知薇同意之余，也很驚訝竟然沒有一個人提到「態度端正」、「勤奮努力」或「認真負責」。

知薇在工作中與實習生或入全職初期的人接觸，發現最大的弊病也在於此，他們頭腦發達、勇於發表意見、樂於追問問題，這都的確是優點，但他們做起事情普遍眼高手低、不踏實、質量松散，收到反饋又易黑臉和抗拒。如此一來，腦中星辰大海、手裏一地雞毛、態度驕橫跋扈，如何與24/7駐守、知識豐富、迅速回應、態度極好的AI競爭呢？

我們這幾代職場前行人有個說法：「拿著賣白菜的錢，操著賣白粉的心。」但是，這群新世代學生和初級職場人，卻恰恰相反，剛做一點點質量很一般甚至不合格的事，就看不上基礎的工作了，就覺得自己該升職加薪了，真的令管理者哭笑不得。

知薇在此，將近期與Mentees分享的職場寄語總結如下，與讀者互動共勉。

1. 若面試官問你職業理想是什麽，無論你面試實習生還是全職，請集中表達出你對當下那個應征崗位的熱忱，不相關的職業理想不講也罷。因為，除了你父母和自己，沒有人要為你的理想買單，你必須給出別人的需要和價值。

2. 你可以胸懷大誌、目視遠方，但也請你在為人工作的時候，專註的先搞清楚手頭的任務的目標和解決方案，然後踏實認真、盡可能高質量的處理好任務。因為，不做好小事，何以有大為。

3. 遇到問題和棘手的情況，獨立思考一下可行方案，再向更有經驗的同事或主管提問和確認，不用著急莽撞，確認後再處理更穩妥。因為，老板不是老師，他買你的時間精力，也買你思考問題和解決問題的潛力。

4. 看到不明白或不順眼情況，先請教同事或主管事情的前因後果，再繼續提問不遲，切忌一上來就提意見。不夠了解情況、沒做出點成績的狀態下，你不夠資格直接提意見。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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