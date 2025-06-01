職業發展基本功　溝通能力數第一｜知薇

每個職場人，無論有無野心，野心多大，無疑都歡迎某種形式和領域的進步，這進步可體現在專業能力、處理問題能力、職責範圍、權限權力或薪水花紅等方面。

然而，職業大展最重要的基本功之一，就是溝通能力，沒有它的護持，其他能力再強都會事倍功半。

溝通分書面和口頭，有相關性，又各自成一體。溝通永恒的原則，就是「不燒別人的腦細胞」，讓人一讀就懂，一聽就明。

書面溝通的關鍵，有三點。

一、把訴求或結論寫在最前面。不少人寫郵件或材料，長篇大論「因為所以、如此這般」之後，才寫出要什麽或看法是什麽，讀者已經讀到累壞了或是半途分神放棄了。

二、文尾的背景資料用要點(bullet point)形式列出來。很多人把背景資料當小說來寫，令讀者難以消化之余，找不到重點。

三、把用詞造句精煉到最簡化。記住，我們工作裏的書面溝通，是要傳遞精煉準確的信息，不是寫小說，無需華麗冗長的詞藻。

口頭溝通的關鍵，也有三點：

一、與聽眾有鏈接。發言開場最重要的是用簡單的話語，與聽眾們有共同點、共鳴點，讓大家愉快的把註意力給你。用天氣、熱點、會議主旨、眾人共有的狀態等開場都是很好的。實在想不到，還可以從之前的發言開始引言，既捧高別人，也引起共鳴。

二、內容邏輯清晰。發言最怕沒有框架，如曠野裏狂奔的野馬，毫無方向，也不知何時停下來，這樣1-2分鐘內就會失去所有聽眾的註意力。最好事先聲明發言有幾個要點（三點最好用），然後一、二、三逐一說出來，有了對內容和時限的把握，聽眾們就更容易保持對你發言的關註。

三、有對宏觀的洞見。工作裏的發言需要提綱契領的對於世界、國家、政治、經濟、行業、對手、公司或團隊的洞見，這些洞見可以來自你自己，也可以是你讀到總結的觀點。這確保你的發言不小家子氣，保有一定的高度和思想。

溝通力不是一天練成的，你開始留意這件事的重要性是第一步，除了本文分享的經驗和技巧，市面上也有很多書籍課程可以借鑒。這是整個職場生涯需要不斷練習和提升的技能，沒有最好，只有更好。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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