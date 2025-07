職場之人,不少都有希望通過社交建立圈子的意識,因為俗話說:「識人好過識字」,即關係的力量,往往大過知識。比如同一個職位機會,究竟是簡歷能力重要,還是關係自己人重要,仁者見仁,智者見智。

於是乎,大家在工作之余,都會花些精力社交,以期建立關系、互通有無。

重點來了,若只是單純的社交,本身並不具有太強的粘性,因為時間金錢對於每個人都是有限的資源。

真正能幫助建立長久社交關係,甚至能轉化成友誼和合作關係的社交,是需要有價值交換和取長補短功能的,即「What do you put on the table? We put different things on the table. 你拿什麽來價值交換?我們拿出來的是不同的價值。」

如何有的放矢,發現和給出別人覺得有價值的東西呢?

首先,在與人相處時,我們必須用心聽他們說話分享,從中發掘他們可能有的需要。

然後,在我們自身的能力庫和能力圈裏,找找有無符合需求的信息、資源、方案、產品、服務、人脈等等,可以解決和滿足對方的需要。

知薇還有個發現,請對方幫助自己而建立的關係,往往更堅固於你幫對方而產生的關係。很有趣是不是?知薇自己有類似經驗,曾經在舊同事被炒魷魚時,主動介紹工作機會給他,並令他順利入職,奇怪的是最後這個舊同事不願意再見面,知薇後來明白每次見面都會提醒他自己曾經的不堪,和拿人手短的尷尬。

相反,人對於自己曾經幫助過的人,有無法自拔的關心,這可能來自於心理學家武誌紅說的「全能自戀」傾向,即由於我們天生的自戀,對於自己選擇幫助的人,都覺得是好的選擇,而希望受助者越來越好,已證明我們的英明。

說來說去,可能找機會請人幫助自己,是更高明和有效的社交手法。

【財經專欄】見薇知著.知薇|資深金融圈內人

見慣京城春秋,經歷英倫風雨,安住香江之港。思考金融現象,分析職場百態,探究健康秘密。

