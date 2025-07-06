職場之人，不少都有希望通過社交建立圈子的意識，因為俗話說：「識人好過識字」，即關係的力量，往往大過知識。比如同一個職位機會，究竟是簡歷能力重要，還是關係自己人重要，仁者見仁，智者見智。

於是乎，大家在工作之余，都會花些精力社交，以期建立關系、互通有無。

重點來了，若只是單純的社交，本身並不具有太強的粘性，因為時間金錢對於每個人都是有限的資源。

真正能幫助建立長久社交關係，甚至能轉化成友誼和合作關係的社交，是需要有價值交換和取長補短功能的，即「What do you put on the table? We put different things on the table. 你拿什麽來價值交換？我們拿出來的是不同的價值。」

如何有的放矢，發現和給出別人覺得有價值的東西呢？

首先，在與人相處時，我們必須用心聽他們說話分享，從中發掘他們可能有的需要。

然後，在我們自身的能力庫和能力圈裏，找找有無符合需求的信息、資源、方案、產品、服務、人脈等等，可以解決和滿足對方的需要。

知薇還有個發現，請對方幫助自己而建立的關係，往往更堅固於你幫對方而產生的關係。很有趣是不是？知薇自己有類似經驗，曾經在舊同事被炒魷魚時，主動介紹工作機會給他，並令他順利入職，奇怪的是最後這個舊同事不願意再見面，知薇後來明白每次見面都會提醒他自己曾經的不堪，和拿人手短的尷尬。

相反，人對於自己曾經幫助過的人，有無法自拔的關心，這可能來自於心理學家武誌紅說的「全能自戀」傾向，即由於我們天生的自戀，對於自己選擇幫助的人，都覺得是好的選擇，而希望受助者越來越好，已證明我們的英明。

說來說去，可能找機會請人幫助自己，是更高明和有效的社交手法。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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