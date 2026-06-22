銀髮經濟｜曦蕓居與尚至醫療達策略合作　整合安老與醫療服務

隨著本港人口老化加劇，約六成長者患有慢性疾病，高端安老服務正由傳統護理模式轉向生活與醫療深度融合，以提升競爭力。其士集團（0025）與基督復臨安息日會港澳區會合作興建、位於跑馬地的高端持續照顧退休社區（CCRC）「曦蕓居」今日（22日）宣布，與跨專科醫療集團「尚至醫療」達成策略合作，引入AI監測及專科支援，首創「醫社合一」整合照護模式，以回應高齡社會對持續照顧與個人化健康管理的迫切需求。



「曦蕓居」位於跑馬地雲地利道17號B (張偉賢攝）

走CCRC模式 場景轉向「家」的氛圍

曦蕓居有別於一般「老人院」，除了走高檔高線，也強調家居環境，加強生活及醫療支援，採用「持續照顧退休社區」（CCRC）模式，容許住客按健康狀況在同一環境中過渡不同照護層級，而尚至醫療則集合老人科、心臟科、骨科等專科團隊，提供由預防篩查、診斷治療至康復的服務。

其士集團董事總經理譚國榮表示，是次為集團首次與醫療機構跨界合作，選址跑馬地的社區，實踐「醫社合一」理念，針對高端輔助生活（Assisted Living）市場，強化並提升現有服務：「我們推出中風復康、認知照顧及長期護理三項全新計劃，供60歲或以上人士申請，嘗試建立由生活到醫療的一條龍服務鏈。」他強調，合作旨在將臨床專業融入社區日常，推動安老服務由被動照顧轉向更連貫的整合照護。

尚至醫療首席執行官劉嘉霖則形容，新模式是「革命性更新」，將場景由私人護理中心轉向「家」的氛圍：「我們引入經臨床驗證的傳感器及AI工具，用於監測骨骼狀況、身體數據及活動能力，團隊可及早發現異常並跟進處理，配合定期篩查，將健康管理前置化。」

尚至醫療首席執行官劉嘉霖為此次合作引入AI工具 (張偉賢攝）

居家場景結合科技 輔助監測及早回應

事實上，不少長者患有慢性病，衍生不同的醫療需求。尚至醫療集團董事暨腎科專科醫生何繼良指出，現時人口老化加劇，香港有大約60萬長者患有慢性病，平均年齡大約70歲，反映長者慢性病管理需求龐大，「我們集合優質團隊與資源，團隊及早發現、判斷並處理異常，將健康管理融入日常生活。」

尚至醫療集團執行委員會主席暨心臟科專科王國耀醫生則補充，曦蕓居住客中不少患有冠心病、需依賴起搏器或心力竭，日常治理涉及多元化藥物組合——三高藥物多達9種、膽固醇藥物5種，約75%長者同時有認知障礙。「我們為住客制定個人化護理計劃，同時安排日常運動社交活動，並設有專用救護車直接連接私家醫院，以應對緊急情況，減輕照顧者長期疲累。」

尚至醫療集團董事何繼良表示此次合作將融合優質的團隊與資源 (張偉賢攝）

同一幢樓 提供三款照顧模式

針對高端輔助生活（Assisted Living）市場，曦蕓居推出三項全新計劃——認知照顧住宿計劃（月費95,860元）、中風復康住宿計劃以及安心舒緩住宿計劃（月費88,360元），供60歲或以上人士申請，涵蓋認知障礙護理、中風後復康及長期護理服務，由跨專業團隊提供物理治療、職業治療、言語治療、機械人步行訓練及針灸等支援，嘗試建立由生活到醫療的一條龍服務鏈。譚國榮強調，合作旨在將臨床專業融入社區日常，推動安老服務由被動照顧轉向更連貫的整合照護。

在樓層規劃方面，曦蕓居樓高21層，另設兩層地庫，共提供168個住宅單位，涵蓋三類持續照顧模式：5至8樓為生活協助型（68個單位），專為需要日常起居、護理或照顧協助的長者而設；2至3樓為認知照顧型（32個單位），專為患有認知障礙症或其他記憶相關問題的長者提供特別護理；12至22樓則為獨立自住型（68個單位），適合行動自如、不想被日常家務困擾的長者。