議員來稿．范凱傑｜從「養老」到「享老」　釋放銀髮經濟推動增長

來稿作者：范凱傑議員



立法會周四（5月14日）就「推動香港銀髮經濟發展，與國家戰略接軌」議案展開辯論。隨着《十五五規劃綱要》將「積極應對人口老齡化」提升至國家戰略高度，香港作為全球長壽之都，如何將「人口負擔」轉化為「經濟動能」，已非單純的社福課題，而是關乎本地生產總值（GDP）與產業轉型的重要經濟策略。



作者范凱傑是第八屆立法會選舉委員會界別議員，執業大律師，海南國際仲裁院院長。（立法會會議截圖）

過去社會對老齡化的討論，多聚焦於「跨境養老」或福利保障。根據國家2024年首個支持銀髮經濟的專門文件定義，銀髮經濟不僅涵蓋「為老」服務，更包含「備老」階段的經濟活動。這意味着政策核心應從單純的服務供給，轉向市場驅動的消費、產業、就業與金融。

特區政府2024年成立「促進銀髮經濟工作組」並提出五大範疇，方向全面正確。但要真正將政策轉化為產值，關鍵在於精準掌握「銀色消費」的心理轉變。

釋放銀色消費：要做好數據調查和市場細分

香港長者的經濟實力不容小覷。據統計，2024年本港60歲或以上人士的整體消費額高達3,420億港元，佔本地生產總值約11%，有顧問估計十年後將攀升至約5,000億。然而，目前市場對長者消費習慣的認知仍停留在碎片化階段。

貿發局的調查顯示，內地中產銀髮族已從單純的「養老」轉向「享老」，願意為優質產品與服務支付溢價，且以「休閒與快樂」為首要考量。香港具備優質的專業服務底蘊，大澳文物酒店的「銀髮樂活計劃」成功吸引大量長者參與，證明了「旅遊+健康」模式的潛力。

特區政府應主動出擊，進行全港性針對本地長者消費行為的系統性調查。掌握飲食、保健、旅遊及文娛康體等範疇的具體偏好，業界才能規劃出更精準的產品，開拓本地銀色消費的新賽道，讓長者在消費中獲得尊嚴與快樂。

激活生產動力：借鑑新加坡賦權模式

銀髮經濟的另一關鍵，是釋放「銀色生產動力」。現今長者健康年期延長，累積了豐富的經驗與技術。政府現行的「再就業津貼試行計劃」雖具鼓勵性，但在制度保障上仍有進步空間。

新加坡的經驗值得借鑑。其《退休與重新僱傭法》透過法律賦權，禁止僱主僅以年齡為由解僱員工，並賦予符合條件的僱員申請重新受僱的權利。這種模式的核心在於「保障與賦權」並行，而非單純的資助。香港長遠應考慮探討建立類似機制，並考慮由公務員體系先行先試，按個別工種彈性考慮延長退休安排，發揮帶頭作用。

作者范凱傑是第八屆立法會選舉委員會界別議員，執業大律師，海南國際仲裁院院長。



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