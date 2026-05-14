銀髮經濟｜議員促勿再動兩元兩折　倡延個別公務員工種退休年期

立法會今日（14日）討論「推動香港銀髮經濟發展，與國家戰略接軌」無立法效力的議員議案。會上，有議員指，「兩元兩折」對長者出行有正面作用，促請當局不要再有改動，讓長者繼續出行。有議員則建議，當局考慮按個別公務員工種，延長退休安排。



洪錦鉉促推動灣區養老標準互認 丘應樺：鼓勵業界採納

議案由民建聯選委界議員洪錦鉉提出，他敦促特區政府積極配合國家完善人口發展戰略，促進人口高質量發展，並透過去年成立的社會高齡化對策工作組推動粵港澳大灣區養老服務標準和互認制度，以及制訂可持續的服務供應模式，以充分發揮大灣區的自身優勢及角色，為大灣區銀髮經濟協同發展注入新動能。

商務及經濟發展局局長丘應樺認同銀髮市場不容忽視。他指出，到2046年，每三名港人中，便有多於一名屬65歲或以上的長者，特區政府正循五個範疇推行30項促進銀髮經濟措施，分別是促進「銀色消費」、發展「銀色產業」、推廣「銀色品質保證」、推廣「銀色財務及保障安排」和釋放「銀色生產動力」，當中大部分已取得正面成果。

就議員動議提出的大灣區養老服務標準和互認制度方面，丘應樺表示，已公布的「灣區標準」有多項與養老服務相關的標準，例如養老服務及養老機構的管理和服務範圍等。政府會鼓勵業界參考這些標準並探討相關標準互認的可行性，以充分發揮大灣區協同發展的潛能。

立法會議員陳克勤。（直播截圖）

陳克勤要求政府勿再改「兩元兩折」

身兼行會成員的民建聯議員陳克勤提到，「兩元兩折」對長者出行有正面作用，促請當局不要再有改動，讓長者可繼續出行，讓家人相聚或多做義工，相信對長者健康更有幫助。

2元乘車優惠將於4月3日調整為「兩蚊兩折」，正價10元或以下車程維持收2元，10元以上改收成人車費的兩折。（林遠航攝）

他又指，深圳去年推出居家適老化換新行動，如果長者安裝防滑地磚、扶手等，政府會提供上限一萬元的補貼，認為做法較相對進取，不但可協助長者，亦可建設產業鏈，建議香港可以仿效。他強調，銀髮經濟不是賺取老人家錢，而是讓長者活得更好，更有幸福感和獲得感。

立法會議員管浩鳴。（直播截圖）

管浩鳴批「長者」資格定義混亂

選委界議員管浩鳴批評，香港和大灣區制度標準尚未有效銜接，兩地在樂齡科技產品認證、長者數據跨境共享等關鍵領域，缺乏統一標準和常態化的協調機制。他質疑，香港對「長者」資格定義混亂，60歲可申請樂悠咭、65歲可申領長者生活津貼、70歲才領取「生果金」，直言「這種視乎福利、服務或優惠而定的長者門檻，如何能與內地進行有效政策整合同跨境對接」。

管浩鳴又指，政府「促進銀髮經濟工作組」雖然公布了30項重點措施，但不少學者反映，部分措施是新瓶舊酒，欠缺明確資源配置、落實時間表同成效指標。而且目前香港樂齡科技產品落後於其他先進地區，部分產品沒有考慮到香港家居環境狹窄情況，出現「好睇唔好用」的尷尬局面，加上價錢偏貴、安全認證標準參差，難以做到市場普及化。

他強調，政府必須將「大灣區一體化」思維和國家戰略深度綁定，建議將居家安老安全指引、樂齡科技產品認證，甚至長者跨境醫療數據的安全共享機制在大灣區先行先試，並必須盡快統一「長者」資格定義，為跨境政策銜接奠定基礎。

立法會議員范凱傑。（直播截圖）

倡延長個別公務員工種的退休安排 起帶頭作用

選委界議員范凱傑表示，新加坡今年7月起將法定退休年齡提高至64歲，重新受僱年齡上限增至69歲，賦予僱員法定重新受僱權利。同時員工達退休年齡後，只要健康及工作表現符合要求，即享有法定權利申請重新受僱，直至重新受僱年齡上限，建議當局可考慮在公務員體系中按個別工種，考慮延長退休安排，起帶頭作用。

立法會議員梁進。（直播截圖）

自由黨議員梁進表示，近年不少港人北上養老，政府推出廣東院舍照顧服務計劃，然而這個名額只得1000個，並且只覆蓋深圳、佛山等6個城市。他建議，政府分階段增加名額，並分階段涵蓋大灣區城市，同時允許更多內地院舍加入計劃。

保險界議員陳沛良建議，可探討在北部東會區發展「銀髮城」，於「藍綠康樂旅遊生態圈」預留土地，提供政策便利和財政誘因，鼓勵發展養老社區，甚至吸引有經驗的內地康養企業進駐。同時，建立跨境護理專業資格互認制度，訂立樂齡產品及服務認證，長遠推廣為「灣區標準」，結合北都生命健康科技及牛潭尾綜合教研醫院的發展，相信可以為長者提供國際級先進醫療服務。

立法會議員陳振英。（直播截圖）

陳振英建議推出銀色年金、養老主題債券

金融界議員陳振英指，銀髮一族要有財務穩定收益才可釋放一切的消費潛力，建議政府豐富「退休三寶」以外的理財選擇，聯同銀行、保險業界針對長者保本穩收益的核心需求，推出銀色年金、養老主題債券等穩健理財產品。他又建議，政府透過資助津貼、場地支援等方式，聯同大灣區資源，打造休養一體化的銀髮旅遊路線。