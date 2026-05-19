議員來稿．洪錦鉉｜銀髮經濟是「全齡共享的經濟」

來稿作者：洪錦鉉議員



在剛結束的立法會議員議案辯論中，筆者動議的「推動香港銀髮經濟發展，與國家戰略接軌」議案引發眾議員們熱烈迴響。我以「眾人拾柴火焰高，銀髮經濟是朝陽」總結陳辭，感謝議員同事們建言獻策，豐富議案內容，更有力推動政府發展銀髮經濟。同時，筆者藉此道出對香港銀髮經濟前景的堅定信念。這不僅是一項政策倡議，更是我們對香港未來發展的深切期許——當全球老齡化浪潮席捲，我們不應只看到負擔，更要看見這片即將升起的朝陽。銀髮經濟的發展，不僅是為長者謀福祉，更是為香港開闢新的經濟增長點。



銀髮經濟是「全齡共享的經濟」

數據是最有力的證明。中國內地60歲及以上到2033年將突破4億，佔總人口的四分之一左右；而到2050年前後將達到4.87億，約佔總人口的三分之一。而香港2046年每三人便有一名65歲或以上長者。2025年中國銀髮經濟規模已達近10萬億元‌，預計2035年將突破30萬億元。2024年香港60歲以上長者消費開支達3420億港元，預計2034年增至4960億。這龐大市場規模，正是銀髮經濟作為朝陽產業的最硬底氣。

銀髮經濟絕非狹隘的「老人經濟」，而是「全齡共享的經濟」。它關乎每一個家庭的福祉，更關乎香港經濟轉型的動能。行政長官在2024年《施政報告》成立「促進銀髮經濟工作組」，循五大範疇推出30項措施，為產業發展奠下良好基礎，值得肯定。但筆者亦必須指出，工作組目前非常設機構，在法制基礎及專項資源保障方面仍有優化空間。參考國務院2024年印發國家級銀髮經濟專項文件，以及日本透過專項立法推動產業發展的經驗，香港確實需要強化相關制度安排，提升工作層級或設立常設架構，才能確保政策持續性及跨局協調效率。

朝陽要綻放光芒，必須與國家戰略同頻共振。國家《十五五規劃綱要》明確提出深入實施積極應對人口老齡化國家戰略，這為香港提供了最佳發展契機。我早前擔任廣州市南沙區粵港澳大灣區樂齡經濟促進會顧問；也舉辦香港、澳門和台灣「銀髮經濟發展新契機」研討會，邀請三地專家學者和業界人士共同探討銀髮經濟的發展前景與交流經驗與合作空間。香港擁有國際金融、專業服務及創新科技優勢，可專注高端產品設計、跨境金融及標準認證；大灣區其他城市則具備龐大應用場景、製造能力和政策資源。這種優勢互補，將讓香港成為連接內地市場的重要樞紐。

提振長者工作、消費意願

「莫道桑榆晚，為霞尚滿天。」筆者在發言時引用唐代詩人劉禹錫此詩句，其字面意思是不要說日落時光照桑榆樹端已近傍晚，它的霞光餘輝照樣可以映紅滿天。實則比喻老有所為，暮年仍能發光發熱，作出積極貢獻。

我們要特別關注長者的社會參與。研究顯示近25%退休人士仍有就業意願，但面對強積金65歲豁免供款、申請津貼資格、申請公屋和居住審查的影響等障礙。我們應優化政策，例如參考綜援豁免計算入息的做法，讓長者工作收入不影響現有的一些津貼和居住公屋，並加強宣傳強積金自願供款安排。讓有能力、有意願的長者繼續貢獻社會，既是對人力資源的善用，更能提升他們的消費意欲。

「偷得浮生半日閒，悠然自得享晚年」是很多人的人生追求。作為立法會議員，筆者衷心希望看到每一位長者都能在霞光中安享尊嚴、幸福的晚年，我將繼續推動相關政策落實，期望特區政府以更大魄力完善制度安排，攜手業界與社會各界，共同迎接這片朝陽的升起。

「桐花萬里丹山路，雛鳳清於老鳳聲。」李商隱的詩句啟示我們，社會的永續發展需要各年齡層的共同努力。我相信，只要我們把握機遇、務實合作，銀髮經濟必將成為香港經濟高質量發展的重要支柱，當我們將人口高齡化的挑戰轉化為產業升級的機遇，香港的未來將不再是沉甸甸的暮色，而是充滿希望的破曉。

作者洪錦鉉是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯常務執委/工商發言人，城市智庫主席。



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