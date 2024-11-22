跑馬地富貴長者屋曦蕓居現樓示位曝光　設全港首部水中跑步機

其士集團與基督復臨安息日會港澳區會合作開發，位於跑馬地雲地利道的高端長者公寓曦蕓居，近日開放四伙現樓單位及康樂休閒設施予傳媒參觀，涉及兩伙獨立自住型的兩房單位，兩伙認知照顧型的單人及雙人護理房，項目設有全港首部水中跑步機。



該項目住客必須為60歲以上的長者，並需購買價值700萬至1,800萬元的債券及成為會員後，才可入住，入住後會按住戶所需的服務收取月費，每月費用約5.5萬元起。



認知照顧型單位設多種長者護理設施

認知照顧型單位位於項目2至3樓，合共32個單位。當中一伙單位為曦蕓居3樓3室，屬開放式單人房設計。單位設施以護理長者為主，包括長者護理單人床，四邊附分體式扶手圍欄，方便長者使用。單位亦設長者護理椅，傾斜式高背設計以增加承托力，保護骨頭和關節較脆弱的長者。並附設餐檯，方便長者在椅上用餐。

另一伙認知照顧型的單位為曦蕓居3樓13室，屬開放式雙人房設計，內設兩張長者護理床及護理椅。

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引入冷凍天花板技術 確保空氣流通

而獨立自主型單位位於項目12至22樓，合共68個單位。當中一伙單位為曦蕓居22樓3室，屬兩房頂層特色戶型，採現代經典風格，配色以白色為主，開放式廚房設計。單位特引入冷凍天花板技術，涵蓋客飯廳及睡房，能確保空氣流通以防止細菌傳播。更設智能長者家居系統，連接AI軟件，方便長者每日檢測生命表徵。另外，智能陪伴機械人亦將投入服務，屆時可提醒長者服藥、預約活動及緊急求援。

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另一伙獨立自主型單位為曦蕓居17樓2室，屬兩房戶型，附現代中國風格裝修，採用白和啡色的配色。同樣設有冷凍天花板技術，另外，單位其中一張睡床設有可提升床架。

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全港首部水中跑步機

室內設施方面，項目設水中跑步機、康健中心、室內恒溫游泳池、健身室、髮廊、按摩房、休閑空間及中西餐廳格調用餐區等。中餐廳為吞嚥困難的長者提供軟餐。

另外，水中跑步機屬全港首部，幫助下肢肌肉較弱的長者進行水中運動。

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