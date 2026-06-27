英皇國際已遵守重組契據　127億貸款獲延期　推售物業增強現金流

本港不少中小型地產商近年受到市道影響，在財務上面對不少壓力，並且積極與貸款人進行商討。英皇國際（0163）於截至今年3月底止全年業績公告內指出，受到香港地產行業不確定性導致持有作出售的發展中物業的可變現淨值，以及投資物業公允價值雙雙下滑，對財政狀況帶來不利影響，全年錄得虧損24.63億元。

公司同時指出截至年結日，已遵守所有重組契諾，包括還款要求；由於進行重組，相關銀行借款127.66億元的還款期均在截至2027年3月底財年或之後。



英皇國際指出上述情況顯示存在重大不確定性，並可能對公司持續經營能力構成重大疑慮，在今年1月初時與貸款人訂立重組契據，獲對方同意契約生效期間，未償還本金及累計違約利息會在發生新違約事件時才須應要求償還。

英皇國際又指出，已承諾執行一項結構性債務債還計劃（與物業出售所得款項掛鈎），並設有定期現金劃轉機制。在今年3底已遵守所有適用重組契諾，包括還款要求。

羅素街與波斯富街交界舖位，由英皇國際持有。

127億貸款還款期延至27年3月底或之後

公司表示由於進行重組，在3月底時的127.66億元銀行借款的還款期限，均為截至明年3月底財政年度或之後。同時指出雖然已成功進行重組，但鑑於上述情況，在編製業績報告時，公司董事已審慎考慮未來流動資金及表現以及其可用融資來源，以評估能否持續經營。

為確保持續經營，英皇國際表示正積極推動物業出售，包括物色潛在買家，加強流動資金及經營現金流量；與貸款人積極溝通，磋商延長重組契據期限，並嚴格遵守契據的契諾，及持續控制成本。董事經審閱現金流預測後，認為公司具備足夠營運資金應付未來至少12個月的財務責任，故按持續經營基準編製財務報表。

英皇國際旗下發展物業One Jardine's Lookout。

然而，該公司表示，管理層能否順利落實上述計劃仍存在重大不確定性，尤其取決於物業出售進度、能否持續遵守重組契據及與貸款人達成延長協議等。

去年虧損收窄至24.6億元

英皇國際去年度虧損24.63億元，已較上一年度蝕48.4億元大為收窄。去年度收入按年升41%，至19.41億元；投資物業公允價值虧損20.56億元；未計及財務費用、稅項、折舊、公允價值虧損及減值虧損前之核心利潤為4.5億元。

截至今年3月底止，手頭現金12.7億元，較去年同期大增6.3億元；銀行借貸總額146億元，較去年同期減少20億元。當中一年內到期銀行借貸大減至18.29億元，一年後到期銀行借貸增至127.6億元。