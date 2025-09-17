恒生據報擬售78億元商業房地產貸款　包括英皇國際及大鴻輝貸款

正受到香港商業房地產市道轉弱拖累的恒生銀行（0011），據報有意出售至少10億美元商業房地產貸款組合。《彭博》引述知情人士透露，該行正尋求出售價值至少10億美元的房地產抵押貸款組合，以期清理香港商業地產低迷時期積累的壞帳。



報道引述知情人士透露，有關組合由包括英皇國際（0163）有和大鴻輝企業在內的借款人的資產支持。

知情人士表示，由於討論並非公開，他們不願透露姓名，並補充若有關交易尚處於初期階段，細節可能會有所改變。

報道指出恒生出售這些貸款，是該行清理不良貸款帳簿的首批重大舉措之一。香港持續多年的房地產市場低迷，讓不良貸款問題加劇。恒生此舉也可能表明香港銀行將採取更積極主動的措施。

信貸評級機構惠譽根據香港金融管理局的數據估計，截至3月底，香港銀行業不良貸款率飆升至20年來的最高水準2%，達到250億美元。

恒生不良貸款增至250億元

恒生近幾個月來不良貸款不斷增加。截至6月，該行對香港商業房地產的不良貸款已增至250億元（32億美元），較去年同期增長85%。

報道引述恒生一位代表表示：「我們不對市場傳言發表評論。」

報道又指出，英皇國際和大鴻輝尚未立即回應置評請求。

報道指出，如果此次資產組合出售成功，它將為其他尋求削減不良貸款持有量的銀行提供藍圖，並可能為私募信貸打開大門。這類公司一直在積極爭取香港房地產交易，其中Ares Management Corp.今年尋求從至少兩家銀行收購新世界發展（0017）的貸款。