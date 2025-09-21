英皇國際西半山the MVP　周六價單形式首賣50伙、入場費884.76萬

英皇國際發展的西半山the MVP周末連續兩日獲得成交，共沽出16個單位，套現約2.8億元。該盤落實於周六（27日）下午一時正公開發售首張價單合共50伙單位。



周末招標形式沽16伙、套現約2.8億

該盤周末沽出的16伙，當中包括11伙兩房單位，實用面積由517至643平方呎; 3伙三房單位，實用面積由899至908平方呎，以及1伙四房和特色戶連平台單位，實用面積為1,469平方呎和484平方呎連64平方呎平台。項目開售至今9日，成功標售51伙，佔可標售單位逾8成，總套現逾13億元，當中7成買家為本地客人。

英皇國際副主席楊政龍。

英皇國際副主席楊政龍表示，有見項目銷售表現理想，落實於周六（27日）下午一時正公開發售首張價單合共50伙單位，之前購入招標單位的買家可優先選購價單內一伙指定單位，而該代理亦可提名一位買家優先購入指定單位，揀樓的優先次序以購入單位的成交金額排序，餘下單位隨後則以先到先得的形式發售。

首張價單50伙單位涉及41伙兩房、8伙三房以及1伙特色戶，實用面積425至899平方呎，折實售價884.76萬元至1,895.82萬元，折實實用面積呎價17,888元至23,294元。項目展銷廳連日來共錄得5200人次參觀示範單位及逾570個客戶查詢。

全盤設117伙、戶型涵蓋兩房至四房

「the MVP」樓高 27 層 ，共提供117個單位，間隔包括兩房至四房，標準單位實用面積由454至1,469平方呎；另設7伙特色戶，實用面積425至2,990平方呎。設有會所『Club MVP』提供約17米室內恆溫泳池、按摩池、娛樂室及健身房等設備。