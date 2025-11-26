恒大清盤｜丁玉梅被指在多地持逾17億元資產 恒大獲准向4地興訴
撰文：朱棨新
出版：更新：
中國恒大去年被頒令清盤，清盤人接管後向恒大創辦人許家印、前妻丁玉梅、前行政總裁夏海鈞等人追討60億美元，並取得禁制令，禁制許等人處理逾600億港元資產。此外，恒大指丁玉梅在加拿大、新加坡、澤西島和直布羅陀四個地方，持有合共逾2.2億美元(約17億港元)的資產。恒大申請修改對丁的禁制令，讓恒大可以在該些地方展開訴訟，以執行香港禁制令。高等法院法官高浩文今(26日)頒判辭，批准恒大的申請，並指此舉可確保香港禁制令有效執行。
原告為中國恒大集團，是次申請只涉其中一名被告丁玉梅。
次向加拿大新加坡4地展開訴訟
判辭指，恒大申請修改對丁的禁制令，讓恒大可以在加拿大、新加坡、澤西島和直布羅陀向丁展開訴訟，以取得和香港禁制令相應的法庭命令。
在該4地有逾2.2億美元資產
判辭透露，恒大在香港取得禁制令後，亦在英國法院取得當地的禁制令。丁根據英國的禁制令，披露她在香港、英國、中國內地、加拿大、新加坡、澤西島和直布羅陀，均持有價值15萬英鎊或以上的資產。而在加拿大、新加坡、澤西島和直布羅陀，她在當地銀行持有的資產，合共逾2.2億美元。
部份銀行未回應
恒大曾去信該些銀行，告知他們香港和英國的禁制令，著他們凍結戶內的資產。部份銀行回應指，需要當地法院的命令，亦有銀行沒有回覆。
丁在港及英國訴訟採不合作態度
法官在判辭指，該四地的資產受制於香港禁制令。若不在該些地方執行的香港禁制令，恒大將無法確保香港禁制令可以有效執行。根據當地銀行向恒大的回應，有效執行香港禁制令的方法，便是向當地法院取得命令。此外，法官亦同意恒大所指，丁在香港和英國的訴訟中採取不合作的態度，令恒大難以評估丁是否遵從兩地法院的禁制令。
法官因此批准恒大的申請，並頒令丁需向恒大支付是次申請的訟費。
案件編號：HCA 551、HCMP 1080/2024
恒大清盤人尋求釐清許家印身家 冀法院強制披露資產恒大入稟向許家印丁玉梅等索償 指批財務報表令公司損失恒大清盤｜丁玉梅稱不涉恒大事務求撤禁制令 官押後裁決恒大許家印前妻丁玉梅自爆與兩未成年孩子及兩孫同住 官拒閉門審恒大許家印前妻丁玉梅 要求法院釐清禁制令涵蓋資產範圍恒大清盤｜丁玉梅想知可用那些資產求釐清禁令 清盤人指無用反對彭博﹕許家印前妻丁玉梅 全球逾22億元物業或遭接管拍賣