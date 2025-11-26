恒大清盤｜丁玉梅被指在多地持逾17億元資產　恒大獲准向4地興訴

中國恒大去年被頒令清盤，清盤人接管後向恒大創辦人許家印、前妻丁玉梅、前行政總裁夏海鈞等人追討60億美元，並取得禁制令，禁制許等人處理逾600億港元資產。此外，恒大指丁玉梅在加拿大、新加坡、澤西島和直布羅陀四個地方，持有合共逾2.2億美元(約17億港元)的資產。恒大申請修改對丁的禁制令，讓恒大可以在該些地方展開訴訟，以執行香港禁制令。高等法院法官高浩文今(26日)頒判辭，批准恒大的申請，並指此舉可確保香港禁制令有效執行。



原告為中國恒大集團，是次申請只涉其中一名被告丁玉梅。

丁玉梅(左)是許家印前妻，她被指在世界多地持資產達2.2億美元(約17億港元)。（中國恒大官網圖片）

法庭早前已頒令恒大接管許家印的資產，今次修改禁令並不涉及許。（資料圖片）

次向加拿大新加坡4地展開訴訟

判辭指，恒大申請修改對丁的禁制令，讓恒大可以在加拿大、新加坡、澤西島和直布羅陀向丁展開訴訟，以取得和香港禁制令相應的法庭命令。

在該4地有逾2.2億美元資產

判辭透露，恒大在香港取得禁制令後，亦在英國法院取得當地的禁制令。丁根據英國的禁制令，披露她在香港、英國、中國內地、加拿大、新加坡、澤西島和直布羅陀，均持有價值15萬英鎊或以上的資產。而在加拿大、新加坡、澤西島和直布羅陀，她在當地銀行持有的資產，合共逾2.2億美元。

部份銀行未回應

恒大曾去信該些銀行，告知他們香港和英國的禁制令，著他們凍結戶內的資產。部份銀行回應指，需要當地法院的命令，亦有銀行沒有回覆。

丁在港及英國訴訟採不合作態度

法官在判辭指，該四地的資產受制於香港禁制令。若不在該些地方執行的香港禁制令，恒大將無法確保香港禁制令可以有效執行。根據當地銀行向恒大的回應，有效執行香港禁制令的方法，便是向當地法院取得命令。此外，法官亦同意恒大所指，丁在香港和英國的訴訟中採取不合作的態度，令恒大難以評估丁是否遵從兩地法院的禁制令。

法官因此批准恒大的申請，並頒令丁需向恒大支付是次申請的訟費。

案件編號：HCA 551、HCMP 1080/2024