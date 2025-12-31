印尼中國夢｜貿易戰火四起　關稅配額擋中國商品湧入　成效待見

位於印尼傳統紡織業重鎮的萬隆，有一座樓高8層的大型批發及零售市場，在週一下午大概4點，人流不多，但空鋪處處，據這裡店家透露，早年新冠疫情來臨，這裡很多店鋪都面臨破產而被逼倒閉，雖然疫情已結束大概兩年，但仍未見有太多新鋪重開。而這裡並有大量來自中國製造的產品，在一家手袋鋪裡，有幾乎一半的產品，均來自於中國。



印尼傳統紡織業重鎮的萬隆，有一座樓高8層的大型批發及零售市場，這裡有大量來自中國製造的產品。（顧慧宇 攝）

大型批發及零售市場 不乏中國製品

年僅19歲的印尼青年Boby，剛高中畢業，就在家人的介紹下，開始在萬隆市場的手袋店裡擔任銷售職員，而這在青年失業率高達約17%的印尼，是屬於較幸運者了。他分享，目前店裡最好銷售的三款手袋，均為中國製造。而這裡中國製造的產品，可以賣的比印尼製造的還貴，因為前者涉及運輸等更多成本。例如印尼製造的一款小型手袋為一個70K印尼盾（約32.5港元），而類似大小的中國產品為120K印尼盾（約55.7港元）。

不過，Boby提及，整體來說，中國製造的產品還是存在較高的性價比，因為設計及質量等也是顧客考慮是否購買的因素，中國產品可以設計得比較複雜及實用。

Boby分享，目前店裡最好銷售的三款手袋，均為中國製造。中國產品存在較高的性價比，可以賣的比印尼製造的還貴。（顧慧宇 攝）

去年已對鞋類等16類進口商品 設限額及加徵關稅

印尼政府有意推動當地製造業發展，希望更多勞工密集性行業包括紡織、製鞋、玩具及家電等進駐，幫助更多印尼人就業。不過，中國作為製造業大國，加上近年中美貿易戰，中國需要尋覓與東盟等新朋友，建議更緊密的貿易關係，而這也意味大量中國製品由美國流入其他市場。去年更有外電傳出消息稱，印尼政府擬加徵中國200%關稅，以打擊傾銷，拯救當地製造業，惟最終未再有任何消息更新。

中美貿易戰正式開戰始於美國總統特朗普首次上任，今年更推出對等關稅，對中國關稅一度加至145%，經雙方協商博弈後，目前對中國商品徵收的平均關稅稅率仍高達47.6%，相較東盟國家印尼的19%及越南的20%仍偏高。印尼投資部東亞、南亞、中東和非洲投資促進總監Cahyo Purnomo透露，印尼其實仍然在和美國政府協商中，希望進一步降低關稅幅度，以減少對於經濟的影響。

於此同時，非美國國家如印尼，也早已對進口產品施加限額及關稅，以保護本地產業。據《香港01》取得的印尼貿易部對進口企業發出的文件顯示，其實印尼自去年3月起，對多達16類商品新增進口配額管理，超額需要繳納10至30%附加關稅甚至會被禁止。而這些商品包括紡織品及成品、鞋類、服裝及配件、包類、電子產品、化妝品及成品、塑料原料、鋼鐵及合金鋼製品等。

文件並提醒，進口企業需要提前2至3個月申請配額，已鎖定額度。而配額分配方式會因商品而異，部分商品按「先到先得」或「歷史進口量」分配。而即使持有配額，清關文件和價值申報也需嚴格按照要求進行，例如鞋類進口需提供多達12項文件，任何疏漏都可能導致清關失敗，並有機會面臨高額罰款。

印尼駐港貿易領事Aldin Jauhari承認，而自去年起，印尼政府為了保護本地製造業，針對消費品進口設立限額及增加關稅，但強調此舉並非為針對任何國家。（顧慧宇 攝）

印尼駐港貿易領事：設限加關稅非為針對任何國家

印尼駐港貿易領事Aldin Jauhari承認，而自去年起，印尼政府為了保護本地製造業，確實已經針對消費品進口設立限額及增加關稅，而限額的數量及關稅幅度，會視乎相關的產品在印尼生產的能力。

但他強調，此舉並非為針對任何國家，而對成品增設限額及增加關稅，這是很多國家都會做的事。印尼政府提振本地就業，鼓勵更多人購買本地製造的產品，故此希望透過發展製造業來達致。

對於未來會否進一步增加進口限額及關稅，Aldin Jauhari就表示，會視乎市場情況等因素而定，而今年受到外圍市場波動包括地緣政治等因素影響，整體經濟會有所放緩，令消費意欲低迷，若果不對進口消費品繼續保持限額措施，會進一步打擊本地生產的消費品市場。

印尼纖維和長絲生產業協會負責人直言，對於中國傾銷問題印尼政府明顯干預不足，估計或許與現任總統與中國關係友好有關，對當地製造的產品帶來直接競爭。（顧慧宇 攝）

印尼紡織業組織稱中國貨傾銷問題 印尼政府明顯干預不足

貿易保護主義抬頭，不無原因。印尼最大紡織集團Sritex在今年2月宣布倒閉，令逾萬名員工失業，除了可能源於本身經營不善等問題之外，也難免令人聯繫到大量中國在內的紡織製品在印尼傾銷，造成直接競爭有關。

印尼大型紡織業組織——印尼纖維和長絲生產業協會（APSyFI）負責人Witri向《香港01》直言，印尼當地紡織業面臨最大的挑戰，一方面是來自中國的傾銷，另一方面是全球經濟放緩，也會面對需求疲弱的挑戰。

不過，對於中國傾銷問題，他認為，印尼政府明顯干預不足，估計或許與印尼現任總統與中國關係友好等因素有關，因為仍有大量相關產品持續來到印尼市場銷售，對當地製造的產品帶來直接競爭。

印尼去年來對進口設限及加徵關稅措施，但業界及民間不少則幾乎無感。印尼當地大型塑料家具企業之一Naiba負責人表示，今年以來，業務經營變得越來越困難。（顧慧宇 攝）

業界及民間對進口限額及關稅措施幾乎「無感」

印尼去年來對進口設限及加徵關稅措施，但業界及民間不少則幾乎無感，今年美國更推對等關稅政策。印尼當地大型塑料家具企業之一Naiba負責人表示，今年以來，業務經營變得越來越困難，因為市場競爭激烈，包括有越來越多同業的加入，也有進口包括中國產品的競爭，公司有透過新穎設計，及取得卡通人物公司授權等方式，來應對競爭。

Naiba在印尼Banten擁有廠房，聘請了900個當地工人。其產品主要針對中低價消費市場，主要市場在印尼本地，除了批發形式，也有經營網站零售業務，後者針對印尼本地市場，前者大部分也為本地市場，但也有部分會用於出口至馬來西亞及也門等地區。

而對於印尼政府去年起對進口消費品加限措施，Boby也表示出一臉無知，坦言並不知情，因為這個商場裡面包括自己的店鋪，還是繼續會有很多中國產品的銷售，只是今年他店鋪進口的中國產品，價格會較以往有所提升。

陳金華表示，近年中國產品傾銷的情況更為明顯。不過，這些進口產品質量參差不齊，會透過申請品質認證等措施，來應對相關競爭。（顧慧宇 攝）

前印尼玻璃協會主席：透過申請品質認證等措施 來應對中國產品競爭

印尼玻璃製造商Sina Rasa營運總監，兼前印尼玻璃協會主席陳金華表示，公司產品主要(約七成)市場為本地市場，其餘出口至其他東盟國家。也會有小部分產品出口至美國，而美國目前對印尼加徵的關稅幅度有限，較越南還要低，故此對公司業務影響有限。

但他坦言，作為印尼本地廠家，不免需要面對中國進口產品的競爭，近年相關傾銷的情況更為明顯。印尼是與中國簽訂東協自由貿易協議的國家之一，特定出口產品的貿易往來包括玻璃，都是零關稅的。不過，這些進口產品雖然價格有優勢，但質量參差不齊，會透過向印尼政府申請品質認證等措施，來應對相關競爭。

而事實上，除了中國進口，近年也多了外資包括大型中資企業如信義玻璃等，進駐印尼，面對市場競爭，陳金華表示，業務的利潤空間確實在減少，但大型企業的進駐，也有助阻礙小型及競爭力有限企業的出現及整合。