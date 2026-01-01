印尼中國夢｜港青憶收購發電廠遭「敲詐」　6年黑暗期上寶貴一課

【「印尼中國夢」系列報道】年僅30多歲的港青陳栢林，當年大學畢業不久，就因為家族生意需求，而隻身來到印尼。雖然祖籍印尼，但自父親這一輩起已經不太會說印尼話了，去到陳栢林這一輩更是完全不會了。但年紀尚輕的他，抱著試試無妨、最壞打算也只是回來香港的心態，來到了印尼開展事業，其後並在當地收購了一家環保發電廠，豈知這是一場延續六年的噩夢開始，也是深入了解印尼市場及文化的寶貴一課。



陳栢林表示，印尼鼓勵電力行業發展，而自己家族公司本身主要業務包括再生能源發電，所以就決定收購，但收購完成後才發現「瀨嘢」。（顧慧宇 攝）

收購環保發電廠 完成後方發現問題處處

陳栢林家族公司是在香港上市公司強泰環保（1395），「印尼鼓勵電力行業發展，而自己家族公司本身主要業務包括再生能源發電，所以就決定收購，但收購完成後才發現『瀨嘢』！」包括收購完成後，方知道原來收購項目是不包括廠房母公司技術支援的，這方面要透過自學、尋覓合適人才及第三方支援等綜合方式來解決。

不過，這場噩夢當然並非如此簡單。發電廠需要透過燃燒，即廢棄的棕櫚纖維、木材邊角料及原木等來發電，而大型貨車也需要來回運送這些原料。由於該廠臨近民居，故此居民感覺對自己生活造成一定影響，「這些影響其實一直存在，但知道港資作為外資收購廠房之後，就以廠房運行影響空氣及生活為理由，『敲詐』需要獲得賠償。」

對於印尼早年曾經發生大型排華事件，包括1998年造成大量華人傷亡的「黑色五月」，而民間對於華人會仍存「排斥」，若果家族公司不是中資港資，而是其他外資，情況會否有所改善，陳栢林就認為未必，「居民將所有外資都會視為『有錢』，可以『敲詐』。」

陳栢林表示，發電廠臨近民居，故此居民感覺對自己生活造成一定影響，就以廠房運行影響空氣及生活為理由，「敲詐」需要獲得賠償。（圖非當事人，顧慧宇 攝）

作為印尼香港商會創會成員之一，現任為商會的副主席，一直積極參與及組織商會活動。他笑稱，成立該會是用自己六年經驗，來告訴會員如何避免在印尼「中伏」，「我不入地獄，誰入地獄？」

陳栢林分享，居民會以廠房運作影響其生活進行維權「敲詐」，例如貨車進出會問司機收取過路費，又會以廠房會產生噪音及污染等問題為由，而要求廠房停產，甚至也有連自己屋有裂痕，也認為是廠房噪音震動造成，而要求維修費的。

努力與居民打好關係

居民這種「敲詐」行為，一直斷斷續續持續了長達六到七年之久，這對陳栢林來說，也是一段漫長的「黑暗時期」，需要長期想方法應對居民及政府部門，並曾有一段時間因為壓力大及失眠，而爆瘦10公斤。

後來陳栢林透過與同行交流等，學習參考改善的方法，做出實際改善措施包括限制廠房運營時間暫停晚間運營，增設隔音措施等，以減低居民生活及噪音問題。與此同時，也努力去改善與嘗試和當地居民打好關係，包括會贊助節日活動，在穆斯林節日中宰牲節捐獻牛羊，平時會舉行一些比賽活動。

陳栢林努力去改善與嘗試和當地居民打好關係，包括會贊助節日活動，又學習印尼文與他們溝通。（圖非當事人，顧慧宇 攝）

學習印尼文與居民溝通 「用正能量感染他們」

而他自己也自那時開始學習印尼文，「當地居民有見作為一個外國人，會努力學習當地語言去和他們溝通，會非常欣賞」。這些種種不同方式的應用，經過約6年黑暗期後，才成功令居民放下戒心，「終於用正能量感染到他們」。

經歷過這一大挑戰之後，另一大挑戰又來臨，那就是新冠疫情。印尼發電廠有所謂的「保底協議」，政府作為國家電網最大及唯一買家，可以與其簽訂協議承諾未來25年至少購買量，而由於當日陳栢林公司在收購時沒有了解到該廠並沒有相關協議。在疫情期間市場用電需求大降，令該發電廠幾近停頓，並瀕臨倒閉邊緣。

「當時工廠聘請了逾百個工人，而需要近乎全部解僱。但原來解僱員工在印尼並非簡單事，印尼存在不同的工會，而工人也有權利去組織工會，並為自己權益發聲。在得知遭公司解僱後，工人們要求在法定賠償之外，再做出額賠償，又透過工會施壓。」

作為印尼香港商會創會成員之一，現任為商會副主席，一直積極參與及組織商會活動。他笑稱，成立該會是用自己六年經驗，來告訴會員如何避免在印尼「中伏」。（顧慧宇 攝）

挑戰同時也存在機遇

不過，有挑戰同時也存在機遇，當時在朋友介紹下，陳栢林的公司又開展了新的高端生物燃料業務，主要用於出口。而原有的環保廠房，則負責供電予新業務。目前這種運營模式已實現收支平衡，他期望能夠盡快回本。

至今公司在印尼的業務終於上了軌道，陳栢林表示，這段「黑暗時期」中自己其實也學習到很多，包括需要未雨綢繆，為潛在風險做好準備，與此同時，對於印尼市場及文化等，也有了更深了解，相信會幫助自己去走之後的路途。