印尼中國夢｜失業率冠東盟　大學生揭「先逃再說」背後的焦慮感

東盟老大哥印尼今年接連爆發大規模示威，發起及參與者大部分為年輕人，反映長久以來該群體對現有體制及社會經濟狀況等方面的不滿。當地失業率5%，為東盟國家中最高，青年失業率更高達17.3%。印尼大學三年級學生Rani表示，自己還有一年就要畢業了，臨近畢業彷如站在人生十字路口，感到焦慮及迷茫，不知道未來的路應該如何走。當地社群媒體上近年出現了一個熱門話題標籤#KaburAjaDulu（先逃再說），背後存在複雜的情緒。



臨近畢業感到焦慮迷茫

坐在印尼大學的咖啡室內，年僅20歲的Rani長髮披肩，戴著黑框眼鏡，用在網上自學的流利英語，對記者分享著自己以及她這一代年輕人，對於印尼現況及未來的想法及憂慮。與其他印尼年輕人一樣，她認為年輕人就業機會有限，好的職位包括政府部門或者大型企業，都通常需要有熟悉或者認識的人帶路，甚至連專業性比較強的醫生及律師，也通常是要有相關家族背景等，才能夠做得到。

對於印尼政府擬透過吸引外資投資製造業等方式，來帶動就業市場，她就坦言，並不抱太大期望，而她更期望的是，政府能夠有更好的實際政策規劃，例如規定外資包括中資企業需要進行一定比例的本地招聘，才能夠真正幫助到年輕人就業市場。

望政府規定外商投資進行一定比例的本地招聘

Rani分享道，新政府上任後不久，便有大型遊行示威。印尼有很多人都仍在貧困中掙扎，但國會議員仍享受高薪及福利。GoJek司機被警車撞死更激發民眾憤怒，令示威浪潮進一步升溫，因為該司機死亡其實是反映了印尼長久以來深層次的社會經濟問題，人民難以找尋到工作機會，被逼生活在貧困之中。

作為大學學生會的一員，Rani表示，自己雖然沒有直接參與遊行示威，但自己的取態也是支持示威者的，包括要求政府架構重組等訴求。她指，印尼雖然為民主國家，但黨派及新舊總統之間本身有交情及裙帶關係，而印尼有很多媒體及社交平台均受控於政府，人民能夠表達不滿情緒的途徑有限。

大型遊行示威爆發反映了深層次社會經濟問題

Rani苦笑道，新總統上任前吸引年輕貧窮民眾選票的重要政策，即免費學生餐政策已淪為全國笑話，且更為了此政策而削減對教育及電力基建等影響民生的開支。

「這是直接給予魚，還是給漁網教會捕魚的問題。」Rani 自己本身在大學主修國際關係，她的夢想是繼續進修成為研究學者或者分析師，故此對政府削減教育開支感受較深，更多的是失望及無奈。

印尼出現熱門話題標籤#KaburAjaDulu（先逃再說）

印尼近年社群媒體上出現了一個熱門話題標籤#KaburAjaDulu（先逃再說），源於對自己國家的失望，年輕人紛紛選擇離開印尼去尋找發展機會，因為有時候即使在印尼找得到工作，薪酬在是非常低，因為本身印尼最低工資水平就偏低，根本不足以應對生活所需，故此在印尼，一個人同時做兩至三份工作也是相當常見的，特別是有家庭及子女需要供養的。

而Rani 也會有此夢想，包括在日本或者歐洲進修及工作，但她坦承，也必需面對現實，就是自己財力不足，而其實長遠還是會想回到印尼生活。