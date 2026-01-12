鄭志剛榮升「社團大佬」　會展千人宴預告帶隊踩入佛山

上周四（8日）會展認真墟冚，事關香港佛山社團總會搞咗場就職典禮，鄭志剛﹙Adrian﹚正式上任做會會長，場面過千人，認真夠晒大陣仗。

清爽剃鬚look現身

當晚Adrian以清爽嘅剃鬚look現身，成晚心情都勁靚，致辭完就滿場飛，同嘉賓有講有笑，又頻頻selfie，睇嚟真係幾享受呢個「佛山社團大佬」新身份。咪住，鄭志剛祖籍順德，點解會做咗佛山「社團大佬」？答案好簡單順德係歸佛山市管，所以由順德鄉里鄭志剛嚟做，都算係順理成章。

睇下當晚出席嘉賓就知幾畀面，除咗坐滿一堂佛山鄉親，政商界嘅大粒嘢好似陳國基、梁君彥、新上任立法會主席李慧琼、仲有一直獲封「港大美女」嘅新民黨主席葉劉淑儀等都到場，連廣東省省長同佛山市委書記都專程出席，個個都係社會上有頭有面嘅人物，現場星光熠熠。

組織青年企業家代表團考察佛山

講到個場有幾墟冚，晚宴足足擺咗超過130圍，係真正嘅千人宴。睇返當晚個menu，都係穩陣得體嘅大路菜式：乳豬全體、蠔皇鮑魚、清蒸海老虎斑……成十道餸，樣樣實在，用來招呼鄉親絕對交到功課。

離開新世界之後嘅鄭志剛，應該仲忙過以前，講明由舊經濟跳去新經濟。係舊年佢成立咗新公司Almond Group，近日便宣布杜拜皇室合作進軍中東同北非市場，而最威水莫過於係佢早前投資壁仞科技（6082），該股以上限定價19.6蚊，鄭志剛帳面已賺咗差唔多3.3倍；若以首日收市價34.46蚊計，帳面仲升超過6.5倍。

搵真銀之餘，鄭志剛仲不忘公益，唔係點做「大佬」呀！佢致辭時就公佈多樣嘢啦，包括計劃親自帶隊，組織一個青年企業家代表團去佛山考察，強調希望以民間力量推動兩地商貿合作，幫後生一代發掘多啲機會。