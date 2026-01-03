鄭志剛佈局初見收成　B輪入股壁仞科技　拆解上合發展三大生態圈

壁仞科技（6082）首掛表現亮麗，成為市場焦點。在一眾投資者當中，鄭志剛旗下新投資旗艦「上合發展」早於B輪融資階段率先「入場」，印證他對「硬科技」前景的精準判斷，更反映上合發展在「科技+文化+金融」宏大藍圖，標誌着鄭志剛正由資產持有者擴闊至跨地域生態圈的價值創造。



2026年港股首個交易日，市場焦點落在「國產GPU四小龍」之一的壁仞科技（6082）。該股在公開招股期間反應熾熱，公開發售部分吸引多達47.6萬人認購，錄得逾2,363倍超額認購，凍結資金高達5,796億元。按認購人數計，成為去年最多散戶搶購的新股。

壁仞科技首掛開報35.7元，較定價每股19.6元高82.1%，收市升幅仍達75.8%，收報34.46元。以每手200股計，一手帳面賺2972元。

硬科技板塊受捧 星級基石投資護航

是次招股反應空前熾熱，全因壁仞科技的核心業務為人工智能晶片及通用GPU的研發，正中現時全球資本市場最為渴求的「硬科技」（Deep Tech）。值得留意的是，是次IPO陣容星光熠熠，引入23間基石投資者，包括啟明創投、平安人壽、景林資產、瑞銀資產管理、泰康人壽、神州數碼、中和資本及南方基金等，合共認購3.725億美元，反映市場高度認可其技術水平及商業化前景。

鄭志剛B輪低吸佈局

在一眾機構投資者護航的同時，部分具前瞻性的投資者早已作好部署。翻查資料，原來剛在數月前成立新集團上合發展控股（ALMAD Group）的鄭志剛，早於壁仞科技B輪融資階段已通過旗下資本平台「搶先」入股。市場消息人士指，計及上市前股份拆細影響，Pre-B輪投資者每股成本折合4.57港元。

資料亦顯示鄭志剛的資本平台過往的投資組合中，不乏小紅書、小鵬汽車（9868）、港產知名手機殻公司Casetify及消費電子產品公司Nothing等知名獨角獸，顯示他對新經濟趨勢具敏銳觸覺。

上合發展多線出擊 構建跨地域生態

今次投資「中彩」，也反映鄭志剛近年在投資策略上的戰略布局。自他成立全新環球集團「上合發展控股」（ALMAD Group）後，其業務版圖已大幅延伸至人工智能、數字資產及內容科技等新興板塊，呈現出「科技+文化+金融」的特徵。

綜合近期市場資訊，上合發展正透過連串併購與合作，構建一個多元化的科技投資生態。在內容科技領域，近期成功入主美國短視頻內容製作與發行公司Crisp Momentum（美：CRSF），鄭志剛更出任董事會主席。

金融基建方面，上合發展旗下的數字資產品牌A2Z，近期亦入股總部位於英國倫敦的多資產流動性提供商CBCX。雙方將聚焦合作發布數字貨幣指數，以及探索黃金等現實世界資產（RWA）的代幣化業務，透過這類金融基建，將有助為家族辦公室及機構投資者提供更多元的數字資產配置工具。

此外，在新興經濟層面，鄭志剛亦積極開拓中東北非市場，早前與杜拜地產巨擘瓦菲集團（Wafi Group）達成戰略合作，成立「瓦菲動漫11」，將動漫IP營運經驗引入杜拜，結合實體商業場景，更誓言杜拜是集團擴展樞紐，將會進一步在整個中東北非市場加大投資。

從早期的互聯網平台、電動車，到B輪投資壁仞科技，再到近期透過上合發展在新興市場及數字領域的一系列佈局，清晰展示了鄭志剛的投資理念。他目前的策略更傾向於「生態圈構建」，把眼光從資產持有者擴闊至新經濟領域的價值創造者，以應對未來全球經濟發展的轉變。