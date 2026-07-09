美股｜道指收市升139點　納指漲1.3%　油價回落約2%

晶片股周四（7月9日）造好，抵消市場對美伊局勢的憂慮。道指先跌後回升，盤中一度漲226點，至收市升幅收窄至139點；納指收市漲1.30%。另外，油價有所回落，至收市約跌2%。其他數據方面，美國首次申領失業救濟人數按周減少2,000人，跌至21.5萬人，少於市場預期的21.8萬人。



圖為2025年9月22日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間7月10日

【04:14】美光科技飆4.5% Meta漲4.7% SanDisk 飆7.5%

道指收市報52,487.41點，升139.02點或0.27%；納指收報26,206.89點，升336.24點或1.30%；標普500指數收報7,543.64點，漲60.93點或0.81%。

美光科技（Micron Technology）股價升4.52%。此前該公司宣布，受益於人工智能（AI）發展對記憶晶片的需求，計劃在2035年在美國投資超過2,500億美元。受消息帶動，快閃記憶體企業SanDisk 漲7.55%。

另外，Meta升4.70%。路透社報道，Meta Platforms計劃從9月開始生產AI晶片。其他重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia跌0.75%；Tesla漲3.17%、Amazon升1.34%、蘋果公司（Apple）漲0.86%。

【04:04】中概股指數收漲0.56% 阿里巴巴升2%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲0.56%。其中，阿里巴巴ADR升2.01%、愛奇藝升8.57%。

【04:04】中概股指數收漲0.56% 阿里巴巴升2%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲0.56%。其中，阿里巴巴ADR升2.01%。

2023年5月25日，中國上海，圖為美光科技公司（Micron Technology）在當地的辦公室。（Reuters）

【03:58】油價約跌2% 美元指數微跌

國際油價回落，紐約原油期貨每桶收報72.08美元，跌1.44美元或1.96%。倫敦布蘭特期油收報76.30美元，跌1.72美元或2.20%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於100.90，跌0.09%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報162.34，約跌0.08%。

【03:45】現貨金價重上4,100美元 Bitcoin升上6.3萬美元

金價回升。現貨黃金每盎司最新報4,120.56美元，漲43.04美元或1.06%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報63,285.91美元、24小時內升逾1.5%。

【03:45】恒指夜期收報24,052點 高水22點

恒指夜市期指收報24,052點，升75點，較恒指收市24,030點，高水22點，成交13,982張。

油價：圖為2023年3月17日，美國德州的油田正開採原油。（Reuters）

本港時間7月9日

【22:50】Alphabet跌2.5% Nvidia微軟挫1.5%

道指最新報52,453點，升105點或0.20%；納指最新報25,958點，漲87點或0.34%；標普500指數現報7,507點，升24點或0.33%。

重磅科技股方面，Google母公司Alphabet跌2.53%，暫為跌幅最大道指成份股。Nvidia股價現跌1.58%、微軟（Microsoft）挫1.57%。

這張攝於2025年5月13日的設計圖片中，可以在一個鍵盤上看到新的谷歌（Google）標誌。（Reuters）

【22:49】油價回落 Bitcoin現報6.29萬美元

油價回落，紐約原油期貨現時每桶72.97美元，跌0.55美元或0.75%。倫敦布蘭特期油每桶報77.60美元，跌0.42美元或0.54%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報62,902.13美元、24小時內升逾1%。