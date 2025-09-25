滙豐出招拆恒生「債彈」　繼易帥後　外電指直接指示處理不良貸款

本港銀行業商業房地產貸款風險，持續受到市場關注。外電消息稱，滙豐控股（0005）採取了不同尋常的舉措，直接參與推動其香港子公司恒生銀行（0011），減輕其不良房地產債務組合負擔。



滙豐指示駐倫敦高層確保恒生出售程序

《彭博》引述知情人士透露，大約兩個月前，滙豐指示其駐倫敦的全球首席企業信貸官，以及特別信貸部門負責人，以確保恒生銀行啟動相關組合的出售程序。而這項措施已初見成效，恒生銀行擬出售一系列價值超過30億美元（234億港元）的房地產抵押貸款組合，目前正處於初期階段。此前，恒生銀行的香港房地產貸款餘額較去年同期激增85%。

報道稱，香港銀行業正面臨自1990年代末期亞洲金融危機以來最嚴重的房地產市場低迷的壓力。業界甚至有人討論成立「壞帳銀行」來接管不良貸款，惠譽評級估計約250億美元。截至6月，恒生銀行已對香港商業房地產貸款產生減損250億元。

恒生銀行對消息不予置評

滙豐發言人在一份聲明中表示，所有銀行都不斷尋求優化其信貸組合，管理其風險，並在做出決策時仔細考慮對客戶的影響。恒生銀行則根據自身治理自行做出決策。”

恒生銀行發言人表示，該行對上述消息不予置評，並補充該行根據國際法規和會計準則管理貸款組合的信用風險，包括及時和適當的貸款分類和撥備以及貸款回收和處置。

知情人士表示，恒生銀行正考慮出售香港開發商房地產資產支持的兩個投資組合，包括英皇國際（0163）和大鴻輝，而第三個投資組合由分佈在中國內地的房地產支持。不過，所有這些交易都處於早期階段，可能會發生變化。