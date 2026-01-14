恒生除牌｜今日收市後先告別恒指　逾半世紀起伏　市值曾見4000億

隨著法院會議及股東特別大會通過由大股東滙豐（0005）提出私有化議案後，開業逾90年﹑並且自1972年起掛牌的恒生銀行（0011），將會在今日（14日）收市後暫停買賣及剔出恒生指數，預期於本月27日除牌，成為滙豐旗下全資附屬公司。恒生由本地華資銀行龍頭，到成為滙豐旗下一員，其後上市﹑獲納入恒生指數，最後獲私有化，既是香港銀行業一段發展歷史，亦是香港經濟及金融史的其中一個重要註腳。



創辦自1933年3月3日的恒生，至今已有近93年歷史，最初名為「恒生銀號」，據官方解釋是取「永恒生長」之意。不過曾出任該行副董事長的何添卻指出，恒生兩字分別取自其中兩名創辦人︰盛春霖的恒興銀號，以及林炳炎的生大銀號。

開業初期以小型找換店形式，聚焦於黃金買賣﹑匯兌及找換，於上環永樂街70號開業。當時恒生銀號只有11名員工，卻在開業首年已錄得10,389元利潤。

開業之初已「北上」

開業不久便將網絡拓展示廣州及上海等大城市。由於1937年日本對中國進行侵略，大量從內地商戶南下，並將財產轉換成為港元，推動恒生銀號的匯兌業務發展。

由於香港在1941年底淪陷，恒生被迫停業，何善衡及林炳炎等人帶同資金及18名員工，前往澳門暫避，並且將銀號改名為「永華銀號」繼續經營。至1945年香港重光，何善衡等返港並且將恒生銀號搬遷至上環皇后大道中181號的新址重新開業。

至1946年當年只有28歲的利國偉應邀加入，主理海外黃金買賣，利國偉本人日後更成為恒生總經理。

至1952年12月5日恒生註冊為香港私人有限公司，並且成立新的董事會。由於林炳炎去世，恒生由何善衡出任董事長，梁植年出任副董事長，何添則出任總經理。1953年恒生遷入位於中環皇后大道中163至165號一幢5層高的自置物業，全面開展商業銀行業務，主要客戶為中小型企業及普羅市民。

1965年遇擠提風暴

不過在1965年恒生卻遇上重大危機，因為當年香港爆發史上首次大型銀行擠提風暴。事發源自明德銀號的美元支票於1月23日遭到被拒付，引發擠提，最終遭到政府接管。事件其後蔓延至華資銀行，包括恒生及廣東信託銀行等。在滙豐及渣打聲明對華資銀行作出無限量支持，以及政府採取多項措施後，於2月10日暫時平息。

可是在同年3月因為市場傳言，於4月初時再次引發擠提，恒生更首當其衝。該行位於香港仔的分店，更出現客戶湧至提款情況，作為總經理的何添親身到場勸阻。到恒生總行提款的人龍，更延伸至皇后像廣場。縱使滙豐再次指出會支持恒生，情況卻未有改善。於4月5日恒生一日內流失8,000萬元存款，佔其總存款約六分一，在整個4月上旬，合共流入2億元存款。

向滙豐出售控股權

為應對當時局面，何善衡召開董事會商討對策，並得出3個解決方案，分別是接受美國大通銀行援助﹑停業並由政府接管，以及向滙豐尋求協助。經過連日商討後，董事局於4月8日決議向滙豐出售該行控股權。其後雙方進行談判，滙豐最終以5,100萬元購入恒生51%股權，擠提風波亦告平息。滙豐完成收購並成為大股東後，仍然維持恒生獨立運作地位，以及保留原來的華人管理層團隊，滙盛只派出4人加入恒生董事局。

被滙豐收購後，恒生管理層仍堅持着專向中小企業埋首為主要方針。1960至70年代香港工業起飛，地產業也逐漸變得興旺，恒生向中小企給予財政上的支持，提供信用證及出入口融資服務，並在1967年首創為中產階級提供長達7年期的住宅樓宇按揭服務，一改當時最多為期3年的做法，助力置業潮。

其後該行更積極擴展在香港的分行網絡，於1981年取得在地鐵沿線開設分行的專營權。在1980年代開始，該行進軍內地市場，並於2007年成立恒生（中國）。不過在2008年金融危機爆發後， 恒生於2009年股東應佔溢利按年下跌逾6%，翌年已重拾增長，在12010年股東應佔溢利為149億元。2018年全年盈利更達到241.88億元，按年增長21%，整體股東權益逾1,620億元，或每股84.77元。

戰後首家在香港上市的銀行

恒生業務發展順利之餘，並於1972年6月20日上市，成為二次大戰後首家在香港上市的銀行。據資料顯示，恒生上市首日股價勁升65%至165元，市值亦升至16.5億元。多年來恒生市值不斷攀升，於2018年8月9日，股價更創下歷史高位216.6元，當時市值高達4,141億元，市值升值超過400倍。若以最新市值約2,900億元計算，在53年來恒生市值累積升幅超過280倍。

恒生早年的業務如大力發展與內房，以及香港商業房地產相關業務，推動該行業務發展，可是新冠疫情爆發後，加上內地針對房地產行業推出調控措施，加上美國聯儲局從2022年起展開新一輪加息周期，在多重逆風衝擊下，不論是中港兩地經濟或是地產行業，均出現復蘇不似預期的情況，直接導致恒生資產質素轉差。

資產質素明顯轉壞

據獨立財務顧問於私有化函件內指出，恒生截至去年6月底的商業房地產貸款中，有37%屬無抵押貸款，多向實力雄厚的商業房地產上市公司借出。在不良貸款中，平均貸款估值比率為71%。同時又指出處於第二階段，即已出現信貸問題﹑預期有信貸損失的客戶貸款，在半年內大增374億元至668億元。有關數字反映出恒生銀行的質素於短時間內轉差情況。

時隔60年，恒生銀行再次需要滙豐出手相助。隨著滙豐斥資逾千億元，將前者完全收歸旗下，外界預期恒生可以有更多時間及空間處理不良貸款問題。被私有化的恒生，雖然會失去上市地位，但是滙豐早已表明日後恒生會保持獨立品牌地位，所以恒生的客戶仍可以享受該行服務。

根據安排， 恒生將於本月27日﹙二﹚撤銷上市地位，今日﹙14日﹚為股份的最後交易日，並於收市後以當天收市價從逾40項恒生指數及分類指數中剔除，恒生告別港股舞台，先由恒指無恒生開始。

↓↓滙豐私有化恒生股東特別大會現場情況↓↓