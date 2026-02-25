滙豐艾橋智︰私有化恒生後無裁員計劃　望實現9億美元收益

滙豐（0005）早前完成恒生銀行私有化，滙豐行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）表示，恒生銀行私有化後，將使滙豐能夠提升兩家銀行的服務能力，並推動業務成長，惠及所有現有客戶及新客戶。料帶來9億美元收益，包括5億美元列賬基準的協同效應，以及4億美元額外收入與成本效益，預計於2028年前落實。另有4億美元的額外收入與成本效益。



私有化反映滙豐對香港未來增⻑充滿信⼼

艾橋智在滙豐業績媒體電話會議上並表示，對於市場關注私有化後會否涉及裁員問題，滙豐滙繼續投資於人才，因為香港增長機遇仍存，故此不會去量化私有化後對於人力資源的影響，也不會預期有相關的裁員計劃，因仍然會預期支持滙豐人員，支持其進行培訓等，去迎合內部轉型的職位需求。

恒生銀行。（鄭子峰攝）

該行指出，以137億美元私有化恒⽣銀⾏，結合255年的歷史和傳統，讓環球覆蓋和地⽅灼⾒匯聚⼀起，令能夠拓展滙豐與恒⽣兩家銀⾏服務客⼾的專⻑。香港是⼀個動態經濟體，位列三⼤環球⾦融中⼼之⼀，亦是⽣機蓬勃的貿易⾨⼾。憑藉其連接中國內地和世界的超級聯繫⼈⾓⾊，香港有望於2029年前成為全球領先的跨境財富管理樞紐。恒⽣銀⾏的私有化亦反映滙豐懷抱信念，對香港未來增⻑充滿信⼼。