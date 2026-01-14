恒生除牌｜壞賬從此「隱身」？　專家拆局︰料長遠併入滙豐大框架

滙豐（0005）對恒生銀行（0011）私有化提議，上周獲得法院及恒生股東通過，恒生銀行將於1月27日除牌，變成滙豐全資附屬公司。作為本港銀行「一哥」，被私有化後的恒生，在信息披露方面，與作為獨立上市公司時，會否存在差異，而令其香港商業房地產壞賬情況，公眾無法更好掌握？有銀行業資深人士表示，恒生銀行披露方面短期內無需太大憂慮，但長遠來看，在賬目方面特別是貸款，相信與滙豐合併將為屬於「必然」，甚至或不再需要獨立去披露其財務報表。



有銀行業資深人士在接受《香港01》查詢時表示，以早年工銀亞洲等銀行被私有化為例子，其實財報方面金管局對於銀行披露要求，包括壞賬、減值及撥備等，與私有化前作為一家獨立上市公司，根據上市規則要求無異。

他指出，披露方面雖然短期內無需太大憂慮，但長遠來看，滙豐私有化恒生目的，相信為成本節省，包括重疊部門方面的合併，以及分行網絡重整等，而在賬目方面，特別是貸款賬目，相信合併將為屬於「必然」。

他舉例，貸款人如果同時在恒生及滙豐有貸款，合併之後的風險管理框架，包括過往還款記錄及信用評級等，全部會併入滙豐大框架之下，由滙豐去評估是否需要去催還貸款（call loan）或者撥備等，如此方能達致花費逾億元去私有化的商業目的。而這也意味，恒生銀行長遠來看，大有可能不再需要獨立去披露其財務報表。

侯思明表示，相較上市披露原則維護股東知情權，需要及時披露有可能會影響股價的敏感信息，金管局對於銀行的披露要求，會是主要從風險管理角度去出發。（資料圖片）

香港證券及期貨專業總會理事侯思明表示，恒生銀行私有化之後，從上市條例披露的方向，未必有作為獨立一間上市公司般需要，將很多事情做為獨立披露，但這也需要視乎金管局相關要求。

以他理解，相較上市披露原則維護股東知情權，需要及時披露有可能會影響股價的敏感信息，金管局對於銀行的披露要求，則主要從風險管理角度去出發。

但侯思明續指出，整體而言未必會由此降低太多披露責任，「恒生私有化之後，無需再單獨向港交所披露業績，但其作為滙豐附屬公司，其財務數據仍將合併至滙豐作為上市公司的報表中。而恒生銀行本身則無須再按照上市規則發佈半年業績及全年業績，但是仍然需要按照金管局的要求披露業績情況。」

而記者翻查金管局《銀行業（披露）規則》，作為香港註冊銀行，仍然需要去披露每季、半年及以及年報，而披露期限分別為8個星期之內、3個月內及4個月內。同時，相關的撥備及撇賬等項目，均需要按《規則》要求來披露。