財經視野｜槓桿ETF「慘案」破壞力驚人　韓散戶錯策略短炒當長揸

韓國投資者正在經歷去槓桿階段，觸發當地股市於周一（13日）下跌約9%，其中晶片生產這SK海力士股價下瀉逾15%。受到有關企業股價下挫，追蹤相關公司的新型槓桿產品正大幅下跌，令偏好利用這類工具追求放大收益的韓國散戶投資者面臨巨額虧損風險。



據外媒彙編資料，自5月底上市以來，追蹤三星電子和SK海力士的十餘隻槓桿ETF價格已接近腰斬。

KODEX SK海力士ETF較高位跌6成

其中，資產管理規模達34億美元、規模最大的KODEX SK海力士單一股票槓桿ETF自上市以來累計下跌約45%，較6月高點回落逾60%。

在香港掛牌的XL二南方海力士（7709）的資產規模，由高位的超過1,300億元，縮減至421億元，縮減規模約900億元。

韓國GDP，基本都是由三星和SK海力士貢獻。（Reuters）

Fibonacci Asset Management行政總裁鄭仁允表示：「這些槓桿ETF的大幅下跌對散戶投資者尤其沉重，因為許多人似乎將它們視為長期投資，而非短期交易工具。此類ETF的巨額虧損可能削弱散戶投資者買入半導體股票的意願和能力，使市場未來的復蘇更加依賴外國機構資金流入。」

外資累沽逾1100億美元韓股

另一方面，今年以來，外國投資者已累計從韓國股市撤出近1,100億美元資金，創下歷史新高，單計6月份淨賣出金額為307.2億美元。主要原因是為避免韓國股市快速攀升導致其投資組合配置比例失衡，這使得韓國國內散戶投資者承擔了大部分買盤。

繼6月份買入42.4萬億韓圜後，韓國散戶投資者本月已累計淨買入13.2萬億韓圜KOSPI股票。

截至7月14日，散戶用於投資KOSPI股票的融資餘額為28萬億韓圜，6月24日曾創下29.8萬億韓圜的歷史新高。法國里昂證券首席股票策略師Alexander Redman表示：「韓國仍然是我們投資組合中超配比例最高的市場，但我已經開始減倉。讓我擔憂的是，目前市場主要由散戶主導，因為他們大量使用融資交易。」

韓股近期多次大跌，於周一大跌近9%。（Getty Images）

在外資沽出股票時，韓國投資者則積極入市接貨，當中有不少投資者更採取槓桿方式參與。截至周一（13日），韓國全市場累計超過‌120萬‌槓桿散戶帳戶觸及保證金追繳線。其中約‌32萬至36萬‌帳戶已被券商全額強制平倉，導致本金清零，部分帳戶甚至倒欠券商負債。單在周一，強制平倉總額為3,442億韓圜，為年內最大規模的孖展挾倉。

據券商和外資機構的總測算，近一個月散戶槓桿總實際損失約2.15萬億韓圜（約14.4億美元）。估算148萬至155萬戶被券商完全強制平倉、本金歸零的爆倉賬戶料介乎40.5萬至46萬戶，其中20至30歲年輕散戶佔比62%，主要押注三星電子、SK海力士兩倍槓桿ETF。

機構認為，韓國槓桿空頭Gamma效應短期無法消除，萬億級槓桿拋壓仍未完全出清，震盪風險尚未解除。不過本輪下跌並非行業基本面反轉，而是高位擁擠槓桿倉位元遭遇宏觀衝擊後的集中去槓桿行情。