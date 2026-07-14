中美角力｜Nvidia據報削亞洲買家數量五成　防範公司產品流向內地

人工智能（AI）晶片生產商Nvidia（英偉達）據報已將獲授權購買其AI芯片的的亞洲客戶數量減少超過一半。此前公司制定一份新的客戶「白名單」，列出通過更嚴格的合規性審查的公司，以防芯片流入中國市場。



據《金融時報》引述知情人士報道，Nvidia在過去幾個月加強了在新加坡、馬來西亞和日本的盡職調查。此次重新審查令Nvidia逾半舊客被排除在外。不過，未通過初次審查的公司，作出調整後可重新申請。

2025年8月25日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的標誌和電腦主板。（Reuters）

料新雲端供應商將受影響

報道指，受影響的公司大多是所謂的「新雲端」供應商（neocloud providers），即專為AI工作負載打造的專業雲端平台。

這些措施反映美國為堵住出口管制漏洞而作出更廣泛努力。這些漏洞使得先進的AI芯片繞過限制透過第三國流入中國。

2025年8月27日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的標誌，背景是中國國旗。（Reuters）

知情人士稱，在美國政府壓力下，Nvidia收緊了合規流程。作為新審查一部分，該公司員工會走訪客戶的數據中心，核實合同，並與最終用戶面談，以確認這些企業的真實性。據指美國商務部也參與其中，提供監督和政治支持。

收緊對客戶審查流程

報道指，這次更嚴格的審查，標誌Nvidia長期以來的客戶審查流程顯著升級。知情人士稱，雖然公司一直以來都會對買家進行篩選以遵守美國出口管制規定，但最近已擴大了合規要求和現場檢查的範圍。