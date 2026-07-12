黃仁勳將親赴日慶祝SEGA合作30年　NVIDIA昔獲$500萬救命錢免破產

英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳7月15日將特地前往東京，出席英偉達與日本遊戲大廠Sega合作30周年的慶祝活動。他之所以會如此重視這場活動，是因為當年Sega在英偉達瀕臨破產之際給了英偉達一筆救命錢，這件事讓黃仁勳至今都對Sega感念在心。



英偉達日本GeForce官方X（前稱Twitter，推特）（@NVIDIAGeForceJP）7月8日突然釋出這場活動的訊息，活動地點在日本東京的「GiGO秋葉原3號館」，活動當天除了黃仁勳將出席外，英偉達的超級晶片RTX Spark也將於這場活動上首次在日本亮相。

延伸閱讀：黃仁勳現身美國海底撈 親切合影還送簽名 盤點AI教父吃火鍋場面

+ 9

該活動採邀請制。只要在7月12日前發文附上「與英偉達或Sega之間回憶」的照片、影片或小故事等，就有機會收到邀請函，參與活動者還有機會現場抽到一張RTX 5090 FE顯示卡。

黃仁勳曾在2024年的一場專訪分享過，在才剛成立三年的1996年，英偉達曾一度瀕臨破產，所幸當時有一名Sega主管對其信任並慷慨解囊，才讓英偉達得以免於破產。

當時英偉達原本要為Sega的下一代遊戲機Dreamcast設計繪圖處理器（GPU），但卻因與當時新興的DirectX應用程式界面不相容而失敗。不過，Sega高層仍稱讚英偉達的努力，並對當時年輕的黃仁勳充滿信心，因此反而還投資了英偉達團隊500萬美元（約3,900萬港元）。這筆投資讓英偉達有了喘息空間，可最終擺脫原先的繪圖架構，並在隔年推出與DirectX相容的RIVA系列，隨後又在1999年推出勢不可擋的GeForce系列。

延伸閱讀：Nvidia黃仁勳與員工熱舞影片瘋傳 邊跳邊「比Yeah」網民讚接地氣

+ 5

延伸閱讀：

跟黃仁勳一樣！3星座天生有「賺錢鼻」…天蠍創造機會、他買AI大賺

輝達奪CPU大單 帶旺台積電先進製程業績持續熱轉

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】