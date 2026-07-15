SK海力士反擊戰！　ADR飆近三成創新高　較韓國正股溢價約50%

SK海力士上演復仇戰，其ADR股價上漲超27%，收報193.92美元/股，創上市以來新高，較韓國正股溢價約50%，目前總市值報1.37萬億美元。

全球晶片股於迎來「黑色星期一」大跌市，記憶體巨頭 SK 海力士（SK hynix）周一在韓國交易所股價瀉超 15%，創下 18 年來最大單日跌幅，直接拖累韓國基準股指（KOSPI）單日暴跌逾 9%。該股周二回穩，惟要到美股ADR才上演反擊戰，較上周五發行定價每股 149 美元累升近三成。

今日暴漲的直接導火索，是頂級研究機構SemiAnalysis發布了一份題為《在他人恐懼時保持貪婪》的報告，明確看多SK海力士。

2025年7月5日，韓國第二大晶片製造商SK海力士總部。（Getty）

SemiAnalysis報告力挺海力士

該行於《在他人恐懼時保持貪婪(Be Greedy When Others Are Fearful)：SK海力士的DRAM定價與盈利依舊強勁》指出，SK海力士2026年第二季度及未來的DRAM盈利將保持強勁。

報告稱，儘管近期市場有一些噪聲以及定價方法的修訂，研究團隊對SK海力士2Q26 DRAM業績的正面樂觀預期保持不變。該行預計：DRAM綜合平均售價(ASP)按月將大幅增長約45%(注：KIS下調至28.9%)；DRAM營業利潤預計將達約55萬億韓元（注：這一數字高於許多市場共識）。