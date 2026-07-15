SK海力士ADR獲韓散戶力撐　掛牌首日10萬投資者　斥21億掃貨

韓國晶片生產商SK海力士的美國預託證券（ADR），已於上周五（10日）登陸美國納斯達克市場。在掛牌首日，有大約10萬名韓國散戶投資者入市，涉及金額約4,000億韓圜（約21億元）。



圖為2026年6月11日，一部手機屏幕顯示SK海力士標誌。（Reuters）

上周五約有8.4萬名韓國投資者，通過韓國9家主要證券公司買入該股票。當天合計持有136萬股，佔今次發行總量1.779億股的0.76%。按發行價計算，這部分持股價值約3,389億韓圜。若計入未納入統計的其他證券公司客戶，預計購買該股的韓國投資者人數將接近10萬人，持倉總額達到約4,000億韓圜。

散戶無懼周一跌勢再加倉

韓國散戶的強勁買盤也反映在國內股票市場。在上周五，個人投資者在韓國股市淨買入SK海力士78.851萬股，涉及金額約1.7萬億韓圜。即使在周一（13日）該股大跌約16%的情況下，散戶投資者仍繼續加倉，買入金額約3萬億韓圜。

2025年7月5日，韓國第二大晶片製造商SK海力士總部。（Getty）

另一方面，隨著SK海力士ADR上市後，市場擔憂外國投資者可能會拋售韓國本土普通股轉而買入ADR。然而，韓國現代汽車證券於今日（15日）指出，若出現ADR溢價，反而可能增強外國投資者買入普通股的意願。

ADR高溢價或令投資者轉投韓股

現代汽車證券分析師Kim Jae-seung表示：「市場擔憂ADR上市後，美國市場投資便利性的提升，外國投資者為規避韓國本土股市波動及韓元兌美元匯率風險，可能會拋售普通股並轉向ADR。」但他補充道：「不過，較高的ADR溢價反而可能提升普通股對外國投資者的吸引力。」