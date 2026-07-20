騰訊具身AI全棧方案曝光　另WorkBuddy App面世　通用三種OS系統

內地科技公司接連推出新的人工智能（AI）模型。騰訊 （0700）於2026世界人工智能大會（WAIC）上，在具身智能領域正式升級發布具身智能全棧方案，貫穿雲底座、模型層、平台層與應用層，全面助力機械人本體及系統開發人員提質提效。另外，在智能體領域，基於個人與企業提效需求，推出差異化的全矩陣解決方案。



企業級智能體開發平台海外版已上線

其中，面向企業用戶的騰訊雲企業級智能體開發平台ADP4.0海外版正式上線，同時發布十大行業百大場景生態計劃，目前該平台已落地30多個行業，覆蓋智能客服、知識管理、媒體生產等業務場景；面向個人用戶的騰訊WorkBuddy正式發布獨立App，成為業界首個通用鴻溝iOS、Android、鴻蒙三端的通用智能體應用。

位於深圳南山區的騰訊濱海大廈是騰訊的全球總部。（視覺中國）

稱AI應用漸走向任務式操作

騰訊公司副總裁林松濤表示，AI應用正從問答式交互走向任務式協作，從個人到工作再到企業，從一個助手到一個團隊再到一個組織，希望持續夯實模型和平台能力，讓AI成為每個人都能用、每個組織都能協同的生產力。

資料圖片：可見寫有「AI人工智能」的字眼、鍵盤和機械人手。（Reuters）

今年以來，騰訊AI全棧能力持續提速。混元大模型完成重構，上線一周的Hy3總調用量較上一代（Hy2）增長逾68倍，登頂OpenRouter全球大模型調用量總榜。基座模型能力的突破，有效驅動具身智能與WorkBuddy等應用矩陣的快速迭代。