嘉信指美國大型AI股仍具吸引力　盈利增長勁　對新興市場看法正面

嘉信金融研究中心宏觀研究及策略主管Kevin Gordon表示，預計美國今年僅減息1至2次，本月不會出現減息動作，需待6月才開始。而美元疲軟的走勢將維持，可令國際股市受益，包括對新興市場看法正面。



美股方面，其預計「美股七雄」仍具備吸引力，因為盈利增長仍然維持強勢，不過確乎市場關注也逐漸向小型股傾斜，包括材料、能源等板塊。



美大型AI股仍具吸引力 但已見小型股行情

Kevin Gordon指出，人工智能繼續主導資本配置和企業策略，但其投資影響正趨於成熟。美股科技股股價未來能否持續走高，取決於其估值能否有實質的盈利增長支持，而非單靠投機去推動。穩健的盈利將是支持股價的關鍵。

此外，其指出美股已經見到輪動，從大型科技股延伸至小型股中。他亦看好新興市場股票，相信可受惠於美元的走弱。

美債方面，嘉信理財香港有限公司高級副總裁及理財顧問郭明燊預計，美國綜合債券在未來10年的年回報率為4.8%，略低於去年預測的4.9%。

貴金屬漲勢有跡可循 央行增持助力

論及近期黃金、白銀等貴金屬的接連破頂，嘉信理財認為一切有跡可循，一方面反映出地緣政治的壓力，另一邊廂各國央行也在持續增持和儲備黃金。