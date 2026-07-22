日圓險守4.8算　再創40年低位　策略師料兩條件下圓匯續走貶

【日圓/日元】有意在暑假期間到訪日本旅行人士注意，日圓繼續貶值，兌1美元失守163，為過去40年來首次。



《彭博》報道，日圓兌美元匯率自1986年以來首次跌破163關口，增加了當局干預以支撐本幣的風險。

每百日圓6月24日跌至4.84港元水平，適逢暑假將近，在中環一間找換掂，有市民一早到來大手吸納，以港幣換日圓。（湯致遠攝）

美元走強及日美息差累及日圓表現

日圓兌1美元對一度跌至163.24。美元走強以及美國國債殖利率上升所致。美國和伊朗重燃的戰火推高了油價，刺激美元與美國國債殖利率聯袂走高。

日圓兌1美元最新報163.14，每百日圓兌港元最新報4.80685。

4月底時入市干預

儘管日本當局在4月28日至5月27日期間動用11.73萬億日圓（合719億美元）來捍衛本幣，但地緣政治風險、財政之憂和廣闊的利率差仍然對日圓構成壓力。財務大臣片山皋月上周以數周以來最強烈的措辭發出了匯市干預警告。

每百日圓6月24日跌至4.84港元水平，適逢暑假將近，在中環一間找換掂，有市民一早到來大手吸納，以港幣換日圓。（湯致遠攝）

野村證券首席外匯策略師Yujiro Goto在一份報告中說﹕「如果油價居高不下且沒有干預措施，美元兌日圓可能會繼續緩慢走高」 ，同時又指出﹕「當局的反應仍將是今天關注的焦點。」

期權佈局預測日政府待失守165才入市干預

早前《彭博》引述期權數據顯示，交易員預期日本政府或會待日圓兌1美元，即兌港元處於4.75算時才出手。

雖然日圓仍然處於弱勢，但是日本散戶仍看好日圓前景。當地散戶的美元淨淡倉，增加至近20年高位。