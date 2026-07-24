AI泡沫論｜美五科企鬥燒錢投AI　債彈達23萬億元逾半竟「隱形」？

美國大型科企就在人工智能（AI）計劃作出巨額投資，可是投資者日益擔心有關投資難收回。在泡沫憂慮日益受到關注之際，日本市場分析員一項研究發現，五家最大的美國科技公司，合共背負超過1.65萬億美元的「隱形」債務，主要由於這些企業在AI基礎設施上不透明的巨額融資。



這筆未披露的債務總額，超過這些公司在資產負債表上正式披露的1.35萬億美元，並且在過去四年中增長8倍，最近一個季度的隱形債務達到1.65萬億美元。

料五大科企總債務達3萬億美元

《日經亞洲評論》（Nikkei Asia Review）估計，Google母公司Alphabet、微軟、亞馬遜、Meta和甲骨文公司的總債務約為3萬億美元（約23.萬億元），當中很大一部分與巨額AI基礎設施開支有關，包括數據中心長期租賃協議，以及尚未付運的昂貴伺服器、圖像加速器和其他運算硬體。

2024年4月22日，德國漢諾威，圖為人們在博覽會期間，走過一個Google公司的標誌。（Reuters）

在五家公司中，Meta的隱形債務估計最高，約為4,200億美元，幾乎是公司2026財年業績報告披露金額的3倍。

圖為2025年9月22日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳的螢幕上展示美國國旗。（Reuters）

逾半債務出現予SEC檔案附注

報導指出，不足一半的真實債務直接出現在資產負債表上，其餘部分僅在提交給美國證券交易委員會（SEC）的檔案附注中披露。這些債務背後的財務承諾在美國法律下是合法進行，但披露方式使散戶投資者難以準確評估這些公司的財務狀況。