無懼科技股下瀉　中國巴菲特反加倉　SpaceＸ成新寵

正當全球科技股巨震之際，有「中國巴菲特」之稱的資深投資者段永平開始換倉了，其中馬斯克旗下SpaceX成新寵。



段永平近日在社交平台回覆網友時，透露了自己最新操作。

網友問：「阿段不會要減點泡泡瑪特（9992）倉位去買馬斯克的SP­A­CE X吧？算是下一個孔吧？」

7月23日，段永平回應：「泡泡瑪特我才剛開始買啊！我猜10年內大概率是不會賣的。不過，我的水果（蘋果）已經比較成熟了，剛剛被call（看漲期權）走了一些，買了t-bill（美國短期國債）了。雖然現在價格比call走的價格還要低一點點，但這個價位我並不是很想買入。前幾天我已經賣了一些MU（美光科技）的put（看跌期權），這幾天我會賣點SpaceX、特斯拉（Tesla）的put，還有PLTR（Palantir）也會賣點put。AI是不容被忽視的，努力理解中……」

隨後，他又補充了一句：「我想我還會增加一些Google，有機會還想增加一些brkb.（巴郡哈撒韋B股）。我應該還會保持我的nvda（英偉達）體量，就是put到期後會繼續賣put的意思。」

7月24日，段永平曬出Sp­a­c­eX的下單圖，表示支持一下馬斯克的夢想。

段永平曬出自己的操作：「23.26成交了。5個月23.26/91.74=25.35%，年化60%了，利潤率蠻好的。st­a­r­l­i­n­ks 和fsd實在是太好用了，一定要支持一下哈。」

(本文內容均為客觀數據訊息羅列，不構成任何投資建議）

出售認沽期權賺取期權金

賣出Put，是一種偏保守的看多策略。如果股價不跌到約定價格，可以一直收權利金；如果跌下來，則按照自己認可的價格接貨。

這種操作，本質上是在等待更好的買點。相比直接追高，這更符合段永平一貫的投資風格。

段永平現在的新倉，幾乎全部圍繞AI展開。

2026年5月21日，美國德州星際基地，SpaceX星艦飛船位於超重型推進器頂部，準備進行星艦飛船的第12次試飛。（Reuters）

美光科技代表AI最核心的存儲；SpaceX代表太空基礎設施；特斯拉代表AI終端和機器人；PLTR代表AI軟件應用；谷歌、英偉達則是AI生態的核心玩家。

總體上看，段永平減倉了蘋果，但沒有離開科技，而是在科技內部重新佈局。

早前加碼泡泡瑪特

除了AI，他最近最堅定的一筆投資是泡泡瑪特。7月10日，港交所披露，段永平管理的H&H International Investment再次增持泡泡瑪特，好倉持倉比例由6.85%提高至7.65%。

關於泡泡瑪特和茅台哪個好，段永平直言，泡泡瑪特的生意模式沒有茅台那麼穩定，但未來增長空間可能大一些，是個非常有意思的企業。

泡泡瑪特THE MONSTERS心底密碼系列迷你版LABUBU（POP MART官網）

就在段永平重新佈局AI的時候，全球科技股波動加大。

韓國股市下跌。韓國交易所啟動SIDECAR機制，暫停KOSPI程序化賣盤。韓國綜合指數收跌5.72%，SK海力士收跌8.34%，三星電子跌7.59%。

韓國監管層宣佈，將原本8月實施的單一個股槓桿ETF新規提前至7月31日執行。

韓國提前實施增加個股槓ETF按金

韓國散戶交易單一股票槓桿ETF的最低保證金，將從1,000萬韓圜直接提高到3,000萬韓圜。

過去一年，韓國散戶瘋狂加槓桿追AI、追半導體、追美股科技股，如今監管開始踩剎車。

韓國綜合指數收跌5.72%，SK海力士收跌8.34%，三星電子跌7.59%。（Getty Images）

另一邊，日本市場也出現劇烈波動，股市跌、債券跌、日元跌，股債匯三殺。

7月24日，日經225指數跌2.74%，科技股跌幅更大，鎧俠、愛德萬測試、軟銀集團紛紛走低。美元兑日元則逼近164關口，創下近40年來新高，日本國債收益率維持高位，市場開始重新擔憂日本資產。

真正讓全球資金緊張的，還是華爾街。

本周四，美股迎來了貿易摩擦以來最慘烈的一天，Mag 7單日市值蒸發近8000億美元。

其中，Google母公司Alphabet暴跌7%，單日市值縮水超過2,930億美元，創公司歷史紀錄；Tesla暴跌近15%，創財報發布後最差單日表現；Meta、微軟、亞馬遜全部下跌。

市場又開始重新審視AI。導火索，並不是業績不好。相反，Alphabet和tesla收入都在增長。

真正讓市場擔心的是——花錢太快。谷歌把今年資本開支繼續提高至2,050億美元，遠超市場預期；馬斯克則明確表示，2026年仍將是資本開支巨大的一年。

科企鬥燒錢惹人憂慮

現在AI越來越像一場燒錢比賽。誰都不敢停，但也沒人知道什麼時候能賺回來。

與此同時，一個過去幾年幾乎沒人討論的詞，突然成為華爾街的新焦點﹕負自由現金流。

Alphabet上市二十多年，第一次出現負自由現金流；Meta預計也將轉負；亞馬遜同樣面臨壓力。

過去支撐AI牛市最大的邏輯，是科技巨頭現金流源源不斷，可以無限投資。如今，這個邏輯第一次出現裂縫。

日本研究機構還拋出了一組更讓市場緊張的數據。Alphabet、微軟、亞馬遜、Meta、甲骨文五家科技巨頭，圍繞AI基礎設施形成的」隱形債務」已經達到1.65萬億美元。

這些債務很多並沒有直接體現在資產負債表裏，而是隱藏在長期租賃、服務器採購、數據中心合同等各種承諾之中。

過去，所有人都在討論AI能創造多少價值。現在，越來越多人開始討論另一個問題：AI究竟要花多少錢，能帶來多少回報。

就在市場擔心AI泡沫時，段永平卻選擇繼續往AI裏面走。他沒有否認風險，也沒有盲目樂觀，他認為AI是不容被忽視的，努力理解中。

眼下，全球市場正站在一個新的十字路口。有人開始擔心AI投入太大、回報太慢；有人開始趁着調整繼續佈局；還有人在等待下一輪泡沫破裂。

段永平的蘋果成熟了，泡泡瑪特繼續拿着，美光、SpaceX、Tesla、PLTR慢慢加。這既是一份持倉變化，也是一種對未來的押注。

真正的問題或許不是AI能否改變世界，而是誰能熬到AI真正兑現價值的那一天。

未來幾年，決定勝負的，可能不再是誰講出了最好的AI故事，而是誰能在這場持續燒錢的馬拉松裏，活到最後。