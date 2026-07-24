證監會修訂通函　槓桿產品發行商可必要時降倍數

個股槓桿ETF近期大受歡迎，可是相關產品因含有槓桿，所以較容易出現波動。證監會今天（24日）發出經修訂的通函，將規定其容量高度受市況變化影響的槓桿及反向產品，須採用靈活槓桿結構。



在此結構下，槓桿倍數可在現有上限（即槓桿產品為2倍，反向產品為-2倍）內每日調整。因此，產品提供者在必要時可下調該等產品的目標槓桿倍數，從而於高交易量期間有更大空間管理產品。

須於每日收市後公布翌日槓桿倍數

該等產品於下一交易日的槓桿倍數將於每日收市後披露。槓桿倍數每日的潛在調整，亦有助加深投資者對槓桿及反向產品屬單日產品的認識，提醒投資者該等產品並不適合持有超過一日。

2026年6月11日，圖為韓國半導體企業SK海力士的標誌。（Reuters）

由於韓國晶片股SK海力及三星電子受到追捧，在港掛牌的兩倍槓桿SK海力士及三星電子ETF均受到香港投資者歡迎。其中XL二南方海力士（7709）曾高見193.65元，資產管理規模超過1,700億元，超越盈富基金（2800）成為本港資產規模最大的交易所買賣產品（ETP）。

SK海力士槓桿ETT資產管理規模跌逾7成

可是受到晶片股下挫，SK海力士股價高位下跌4成，拖累XL二南方海力士股價跌至52.74元，資產管理規模縮減至468.07億元，即縮減了逾1,200億元或72.9%。

有助市場冷靜

對於證監會修訂有關通函，香港證券及期貨專業總會會長陳志華指出，產品不能再以交易所買賣基金（ETF）命名，並要表明屬槓桿或反向產品。由於槓桿產品屬新型產品，有關新安排有助保障投資者，以及讓市場冷靜下來。