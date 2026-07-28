韓股市場低迷 韓國投資者轉戰美股 本月斥26億美元力捧兩隻股票
撰文：張偉倫
出版：更新：
韓國投資者轉戰美股！據韓國《首爾經濟日報》，隨著韓國股市低迷行情持續，韓國國內投資者再次轉向美股，本月對美股淨買入規模超過5萬億韓圜。
據韓國證券存托結算機構的證券資訊門戶Seibro資料，本月1日至27日期間，韓國國內投資者淨買入美股總額達35.8999億美元，約為6月整月淨買入額的5.5倍。截至23日淨買入額僅為25.3026億美元，但隨後兩個交易日增加10.5973億美元。散戶資金主要集中在半導體和科技股領域。
SK海力士ADR獲韓國投資者追捧
本月淨買入最多的產品是追蹤費城半導體指數的Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF，淨買入金額達到17.5919億美元。SK海力士ADR也持續受到追捧，截至27日淨買入額已升至8.1238億美元。
另據《CNBC》引述Rayliant機構提供的資料顯示，KOSPI與納斯達克100指數的60日相關係數近期升至約0.50，為2021年以來最高水準。這一變化的根源在於三星電子與SK海力士的市值擴張，兩家公司合計佔KOSPI指數權重已超過50%。它們是AI數據中心硬體供應鏈的核心節點，專門為美國科技巨頭運營的資料中心提供所需的存儲晶片。
Futurum Group分析師Rolf Bulk表示：「KOSPI相關性上升，是因為它已經變成了一個半導體指數。」
韓股再難對沖美股
Rolf Bulk表示，韓國已不再能對沖美國科技股的風險。指數有一半與單一周期性主題掛鉤，一旦超大規模雲廠商資本開支放緩，韓國市場所受衝擊將大於大多數其他市場。韓國存儲股本身的波動性就高於許多美國晶片股，而槓桿ETF資金流動會進一步放大這種波動。