韓股市場低迷　韓國投資者轉戰美股　本月斥26億美元力捧兩隻股票

韓國投資者轉戰美股！據韓國《首爾經濟日報》，隨著韓國股市低迷行情持續，韓國國內投資者再次轉向美股，本月對美股淨買入規模超過5萬億韓圜。



據韓國證券存托結算機構的證券資訊門戶Seibro資料，本月1日至27日期間，韓國國內投資者淨買入美股總額達35.8999億美元，約為6月整月淨買入額的5.5倍。截至23日淨買入額僅為25.3026億美元，但隨後兩個交易日增加10.5973億美元。散戶資金主要集中在半導體和科技股領域。

SK海力士ADR獲韓國投資者追捧

本月淨買入最多的產品是追蹤費城半導體指數的Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF，淨買入金額達到17.5919億美元。SK海力士ADR也持續受到追捧，截至27日淨買入額已升至8.1238億美元。

2026年7月10日，美國紐約市，韓國半導體企業，SK海力士行政總裁郭盧正出席該公司在納斯達克市場上市的開市敲鐘儀式。（Reuters）

另據《CNBC》引述Rayliant機構提供的資料顯示，KOSPI與納斯達克100指數的60日相關係數近期升至約0.50，為2021年以來最高水準。這一變化的根源在於三星電子與SK海力士的市值擴張，兩家公司合計佔KOSPI指數權重已超過50%。它們是AI數據中心硬體供應鏈的核心節點，專門為美國科技巨頭運營的資料中心提供所需的存儲晶片。

，KOSPI與納斯達克100指數的60日相關係數近期升至約0.50。（Getty Images）

Futurum Group分析師Rolf Bulk表示：「KOSPI相關性上升，是因為它已經變成了一個半導體指數。」

韓股再難對沖美股

Rolf Bulk表示，韓國已不再能對沖美國科技股的風險。指數有一半與單一周期性主題掛鉤，一旦超大規模雲廠商資本開支放緩，韓國市場所受衝擊將大於大多數其他市場。韓國存儲股本身的波動性就高於許多美國晶片股，而槓桿ETF資金流動會進一步放大這種波動。