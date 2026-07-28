AI泡沫論｜科企巨額投資AI基建惹憂慮　甲骨文債券CDS年內飆5成

投資者對科技企業為人工智能（AI）基礎設施建設，投入巨額資金取態日漸審慎。倫敦證券交易所集團資料顯示，甲骨文 、SpaceX、Alphabet、 亞馬遜 、Meta、 博通和Nvidia（英偉達）相關信用違約掉期（CDS）近期均升至各自紀錄高位，顯示投資者開始要求更高的風險補償 。



信用違約掉期又稱CDS，相當於為企業債務購買保險。利差越高，通常意味著市場認為持有相關債券的風險越大 。

圖為2021年10月18日，甲骨文（Oracle）位於愛爾蘭都柏林的辦公室。（Reuters）

甲骨文五年期CDS升至215基點

甲骨文承受的壓力最為明顯，其五年期CDS於周一（27日）升至215個基點，遠高於年初的144個基點 。 按照這一報價，為1,000萬美元甲骨文債務提供一年保障的成本約為21.5萬美元 。

英偉達五年期CDS最高升至每年約82個基點，為相關合約自去年11月開始活躍交易以來的最大盤中漲幅。據ICE Data Services資料，這意味著為1,000萬美元英偉達債務購買五年期違約保護，每年需支付約8.2萬美元。

2021年11月17日，美國Alphabet旗下公司Google的標誌於紐約市曼哈頓出現。（Reuters）

Alphabet五年期CDS創新高

Alphabet五年期CDS周一升至67個基點的歷史新高位。 不過，Alphabet的CDS直到2025年11月才開始交易，因此所謂紀錄高位的歷史比較區間較短 。

信用市場擔心的重點並非人工智慧需求突然消失，而是投資規模、回報周期與融資速度之間出現錯配 。標準普爾估計，Alphabet、 亞馬遜 、Meta、 微軟和甲骨文2026年資本支出合計可能達到7,370億美元，遠高於2024年的2,610億美元。

三星電子（Samsung）在平澤的廠房。（Samsung）

Jefferies料存儲晶片價格將見頂

另一方面，Jefferies分析師在一份研究報告中表示，存儲晶片價格可能更接近峰值。雖然市場預計第三季度存儲晶片價格將按季再上漲25%至30%，但Jefferies最新的行業核實表明，漲幅可能會更溫和，在15%至20%之間。

Jefferies的分析師認為，大部分價格上漲是由雲服務提供者推動的，而消費電子產品製造商對進一步加價表現出疲態。

Jefferies的分析師說﹕「2027年進一步按季上漲的前景可見度較低」，並補充稱存儲晶片價格見頂的時間可能早於預期。