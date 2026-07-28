美股｜道指早段曾漲逾400點　納指曾挫逾1%

撰文：蕭通
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美股周二（7月28日）早段個別發展，受美伊傳恢復和談的消息刺激，道指暫曾漲逾400點。惟投資者憂慮科技對人工智能（AI）的投資成本過高，令晶片巨頭股價受壓。納指最多曾挫逾1%，目前跌幅收窄。油價進一步回落，最新跌逾1.5%。

圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間7月28日

【22:51】美光科技跌8%　SK海力士挫7%

道指最新報52,554點，升344點或0.66%；納指最新報24,737點，跌194點或0.78%；標普500指數現報7,407.點，跌5點或0.08%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia升0.47%、蘋果公司（Apple）升0.35%、微軟漲1.92%；Amazon則跌1.05%。

多隻晶片股受壓，美光科技（Micron Technology）跌8.80%、英特爾 (Intel) 挫5.95%。台積電、SK海力士的ADR分別跌3.16%和7.10%。

2023年5月25日，中國上海，圖為美光科技公司（Micron Technology）在當地的辦公室。（Reuters）

【22:45】油價跌逾1.5%　Bitcoin現報6.3萬美元

油價方面。紐約原油期貨現時每桶81.35美元，跌1.26美元或1.53%。倫敦布蘭特期油每桶報84.04美元，跌1.83美元或2.13%。

另外，CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報63,296.92 美元、24小時內約跌2%。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）
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