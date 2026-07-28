美股｜道指早段曾漲逾400點 納指曾挫逾1%
撰文：蕭通
出版：更新：
美股周二（7月28日）早段個別發展，受美伊傳恢復和談的消息刺激，道指暫曾漲逾400點。惟投資者憂慮科技對人工智能（AI）的投資成本過高，令晶片巨頭股價受壓。納指最多曾挫逾1%，目前跌幅收窄。油價進一步回落，最新跌逾1.5%。
本港時間7月28日
【22:51】美光科技跌8% SK海力士挫7%
道指最新報52,554點，升344點或0.66%；納指最新報24,737點，跌194點或0.78%；標普500指數現報7,407.點，跌5點或0.08%。
重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia升0.47%、蘋果公司（Apple）升0.35%、微軟漲1.92%；Amazon則跌1.05%。
多隻晶片股受壓，美光科技（Micron Technology）跌8.80%、英特爾 (Intel) 挫5.95%。台積電、SK海力士的ADR分別跌3.16%和7.10%。
【22:45】油價跌逾1.5% Bitcoin現報6.3萬美元
油價方面。紐約原油期貨現時每桶81.35美元，跌1.26美元或1.53%。倫敦布蘭特期油每桶報84.04美元，跌1.83美元或2.13%。
另外，CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報63,296.92 美元、24小時內約跌2%。