韓股大時代｜KOSPI跌跌不休　今日再瀉6%　韓政府開會商救市措施

韓國股市近期相當疲弱，繼周二（28日）大瀉近11%，今日（29日）一度下挫12%，收市報5663點，再跌6%。隨著市場極為波動，韓國政府會在當地時間今日傍晚6時召開緊急會議，討論近期股市劇烈波動及穩定市場措施。



會議將由財政部長具潤哲主持，韓國主要金融監管部門負責人將全部出席。

財長為未經審慎考慮推個股槓桿ETF致歉

在今日較早之前，韓國國會就近期股市暴跌舉行聽證會。多名議員將市場大跌部分歸因於今年5月推出的單一個股槓桿ETF。具潤哲在聽證會上對此表示歉意，承認監管部門在產品推出前本應進行更充分的評估，但他堅持認為，槓桿ETF只是導致近期市場動盪的多個因素之一。

資料圖片：韓國副總理兼財政經濟部長官具潤哲。（影片截圖）

具潤哲表示，對於在未經審慎考量下就推出單一股票槓桿ETF表示歉意。他又表示：「我們已經實施了一系列應對措施，但如有必要，我們將採取進一步行動，以幫助市場恢復正常。」

至於韓國金融服務委員會主席李億遠表示，對於監管機構未能在多個方面達到公眾信任要求，他感到歉意。韓國金融監督院院長李燦鎮表示，監管機構正在盡最大努力恢復市場信任。

韓政府稱不可將市況波動全歸咎槓桿產品

另一方面，綜合媒體報道，青瓦台政策室室長金容範表示，政府正在密切監控市場，但目前還沒有到啟動股市平準基金的階段，將此輪暴跌定性為市場尋找均衡點的「再評估過程」，並指將重點研究哪些結構性因素放大了本輪波動，並視情況採取進一步措施。

他提到，長鑫科技等中國存儲晶片企業的擴產動向，以及市場對AI大規模投資能否轉化為實際營收的疑慮，是此輪下跌的重要外部誘因。但他強調，AI和半導體的實際需求並非短暫現象，需求將穩健持續。

長鑫科技（CXMT）近日在科創板IPO招股說明書（申報稿）中披露了驚人業績。公司預計2026年上半年實現營業收入1100億至1200億元。（財聯社）

同時，他將韓國股市的高波動性歸因於散戶交易活躍、衍生品泛濫及半導體龍頭股權重過高等結構性問題，並對槓桿ETF的責任作出切割，稱「不能把所有問題都歸結為那一個原因」，需要對資本市場的整體結構進行系統性審視。