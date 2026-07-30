美國議息｜聯儲局連續第五次維持利率不變　3票反對主張加息

美國聯儲局當地時間周三（7月29日）公布議息結果，一如預期維持利率不變，聯邦基金利率目標區間維持在3.5厘至3.75厘，為聯儲局連續第五次按兵不動。不過，聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明顯示，官員們對利率政策持續分歧，3人投反對票主張加息，反映內部支持收緊政策的聲音正在增強。市場此前普遍預期，聯儲局最快或於9月加息。



圖為2026年4月16日，美國聯儲局大樓正在施工。（Reuters）

3票反對持相同立場 2016年9月以來首次

FOMC會後聲明顯示，與會官員今次以9票贊成、3票反對，決定維持利率不變，而上次會議表決比例為12：0。

其中，利夫蘭聯邦儲備銀行行長哈馬克（Beth Hammack）、達拉斯聯邦儲備銀行行長洛根（Lorie Logan）、尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）投下反對票，3人均主張加息0.25厘。

這也是自2016年9月以來，聯儲局首次在同一次政策決議中，有3張方向一致的反對票。

美國通脹／物價：圖為2026年4月6日，美國加州洛杉磯一間超市內，消費者在貨架選購肉類。（Getty Images）

FOMC聲明其餘內容，與6月會議後發布的一致。聲明指出，儘管存在較高的不確定性，部份源於中東局勢，但經濟活動仍以穩健速度擴張，失業率變化不大。

相較於委員會設定的2%目標，當前通脹仍處於較高水平，部份原因受供應影響，推動包括能源在內部份分行業價格上漲。聲明重申，委員會將致力於實現物價穩定。