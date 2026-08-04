蔡思貝激讚！霸王茶姬聯乘Sanrio　灣仔店變茶色Kitty主題店

霸王茶姬今日（4日）舉行發佈會，指出亞洲首家「Chagee•Hello Kitty」主題「超級茶倉」將於8月8日在灣仔利東街門店揭幕，並與Sanrio攜手推出「伯爵紅茶色」限定Hello Kitty造型，活動持續三個月。是次發佈會，連藝人蔡思貝、朱敏瀚都有撐場，蔡思貝更大讚新品伯爵紅茶花生沙冰。



霸王茶姬表示，是次限定茶系色調HelloKitty的設計靈感源自伯爵紅茶茶底，以此為研發核心，推出「茶特調•伯爵紅茶系列」，帶來三款香港限定特調飲品，包括伯爵紅茶花生沙冰、伯爵紅茶鮮橙沙冰以及伯爵紅茶可可。

作為是次跨界合作的亮點，霸王茶姬與Sanrio共同創造全新「伯爵紅茶色」限定 Hello Kitty 造型，將同步於香港全線門店推出，限定周邊更包括限定版毛絨公仔杯套盲袋、主題紙杯套、貼紙套裝、帆布袋飾等。店內將加入限定主題玻璃貼、特色桌布、員工主題徽章等視覺元素。

年內開至少9間門店 續推更多聯乘IP產品

霸王茶姬港澳子公司總經理陳沛東表示，2025年底，霸王茶姬與Sanrio在馬來西亞推出了「Tanned Hello Kitty」聯名企劃，當時主打顏色是黑色，而今次港澳地區聯乘是「奶茶色」，皆是因為香港喝茶文化歷史悠久，伯爵紅茶早已融入本地下午茶及茶餐廳的日常一部分，希望打造真正屬於香港的限定茶飲。

擬與本地設計師推聯乘產品

同時，陳沛東指出，考慮到Sanrio是最受香港人歡迎的IP，是次活動將持續三個月，視乎效果考慮是否延長，日後也會推出更多IP產品，同時考慮推出本地設計師的聯乘產品。

至於開店方面，他表示，會繼續擴張，今年1月香港地區只有15間門店，如今已有22間，年底前會再開兩間門店，當中1間選址在黃大仙，意味著年內開店至少9間，而澳門地區今年已開1間門店。此外，儘管原材料價格上升，今年也沒有加價計劃。