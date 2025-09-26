霸王茶姬巨舖進駐灣仔　數月內再開約10分店　將推出香港特色產品

內地知名現製茶飲品牌霸王茶姬即將攻港一周年，灣仔利東街樓高兩層的旗艦店今日（26日）開幕。霸王茶姬港澳子公司總經理何耀祥透露，將有10多間店陸續開業，分別位於銅鑼灣、尖沙咀、旺角及將軍澳等各大商場，並會繼續研究擴張的空間。他對香港市場充滿信心，未來將會推出香港特色產品。



霸王茶姬第7間香港門店9月26日在灣仔利東街開業，樓高兩層，總建築面積超1.1萬平方呎。（歐陽德浩攝）

霸王茶姬第7間香港門店今日開業，位於灣仔利東街與莊士敦道交界的旺舖。該店樓高兩層，總建築面積超1.1萬平方呎，標榜為霸王茶姬全球最大規模的超級茶倉，提供5大系列的現代茶，即煮、煎、點、泡及萃茶，另外也發售多款香港獨家產品，包括特色茶具、香薰及禮盒。

全部香港門店由集團直營

霸王茶姬港澳子公司總經理何耀祥透露，已簽署10多個舖位，數個月內將陸續開業，全部由集團直營，每一間店都有各自的設計風格，分別位於銅鑼灣Fashion Walk、將軍澳PopCorn、尖沙咀美麗華廣場、旺角MOKO新世紀廣場等，並會繼續研究擴張的空間。「希望搵到核心商圈、核心商場去開。」

未來將推出香港特色產品

霸王茶姬香港位於K11藝術館首店，在去年9月28日開業，隨即吸引大批市民排隊。何耀祥表示，由於該店的銷量超出預期，令集團對香港市場充滿信心，待原葉鮮奶茶更受到港人熟悉後，未來將推出香港獨有的特色產品。

攻港一周年推非遺花燈活動

為慶祝霸王茶姬即將攻港一周年，全港5間指定門店9月28日至10月8日期間推出非遺花燈活動，每間門店首50名生日含「9」或「28」兩個數字的顧客，可獲原葉鮮奶茶大杯免單券一張。