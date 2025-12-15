霸王茶姬CEO與｢光伏女神｣中式婚禮現場曝光　擺滿奶茶賓客暢飲

今日（12月15日）有網民爆料，霸王茶姬創始人張俊傑和「光伏二代女神」高海純舉行婚禮，兩人身穿中式禮服，女方頭戴鳳冠，場面相當喜慶。據在場嘉賓曬出照片，現場一片花海，甚至有一個大展台擺滿霸王茶姬飲品，包括爆款單品「伯牙絕弦」等，供賓客自取。



張俊杰（左）和高海純（右）。（網上圖片）

多位霸王茶姬門店員工也曬出了張俊傑的喜糖禮盒，並表示，「吃到大老闆的喜糖啦！恭喜恭喜。」據照片顯示，禮盒中有棉花糖，夾心餅乾巧克力等。有網民看到婚禮現場圖表示，「從打工人到年入百億的總裁，現在又迎娶白富美，簡直是所有男人的偶像。」

據報道，90後的張俊傑在2017年在昆明創立霸王茶姬，隨後8年，霸王茶姬在全球範圍內開設了超過7000家門店，註冊會員突破2億人。自2024年9月，霸王茶姬攻港後，已接連在港九新界地區開設分店。2025年4月，這家企業於納斯達克上市。

高海純則是典型的「創二代」路線。她是天合光能創始人高紀凡和吳春豔夫婦的獨生女兒，生於1993年，畢業於美國布朗大學，被譽為「光伏二代女神」。在2024年胡潤百富榜上，高紀凡家族以145億元人民幣身家名列其中。

一個是在美股上市的霸王茶姬，一個是Ａ股的光伏龍頭天合光能，兩人背後的上市公司市值合計約600億元人民幣，可謂是強強聯合。