霸王茶姬、蜜雪冰城急速擴張　韓國奶茶市場「棄台投中」

韓國飲料市場近年出現明顯轉變，台灣曾風靡一時的珍珠奶茶品牌貢茶與老虎堂，在韓國市場的熱度逐漸下滑，反而由中國茶飲品牌快速崛起，重塑當地手搖飲格局。



根據《韓國先鋒報》（Korea Herald）報道，中國連鎖珍奶品牌正以穩健步伐進軍韓國，逐步滲透長期由咖啡主宰的市場。其中最受矚目的是「霸王茶姬」，該品牌常被喻為「茶飲界的星巴克」，今年4月以62億美元估值登上美國那斯達克。霸王茶姬近期任命韓籍行銷老將擔任首席行銷官，與韓方合作夥伴的合資計畫已進入最終階段，最快今年底前將成立「霸王茶姬韓國」。

內地茶飲連鎖店「霸王茶姬」去年9月在香港開設的首間門市。（投資推廣署）

與此同時，與霸王茶姬一同競爭的，還有中國最大手搖飲品牌「蜜雪冰城」。綜合台媒《經濟日報》及NOWnews報道，蜜雪冰城2022年進駐首爾，以低價策略切入市場，飲品定價約3000韓元（2.15美元），比競爭對手低1000至2000韓元，並在弘益大學、中央大學等學生聚集區設立逾10家分店。

而另一中國品牌「茶百道」於去年2月在首爾開出第一家分店，隨後迅速擴張至18家，幾乎佔其海外門市的一半。該公司已在香港上市，在中國境內擁有逾8400家門市，以楊枝甘露飲品打響知名度，並藉由特許經營模式加快在韓發展。高檔茶飲品牌「喜茶」亦於去年3月進軍韓國，目前已在首爾開設6家門市。

內地平價茶飲品牌蜜雪冰城2023年底進駐香港。（資料圖片／盧翊銘攝）

報道引述韓國業界人士分析，如今的消費者「較不在乎品牌發源地，他們比較介意是否划算」，中國品牌多以平價、創新及健康形象吸引年輕族群，配合社群行銷與現代化店面設計，迅速佔據市場。

台媒報道指出，台灣品牌相較之下的表現則是走弱。例如知名的貢茶在韓國的門市數量從2023年的901家降至2024年的898家，是自2019年以來首次下滑。曾掀起黑糖珍奶排隊熱潮的老虎堂，2020年在韓國有52家分店，如今僅剩13家，五年內關閉四分之三。

分析認為，除了咖啡連鎖店如Mega Coffee及Compose Coffee崛起分散市場注意力外，更關鍵的是黑糖珍奶風潮退燒，加上中國品牌的猛烈攻勢，使台灣珍奶在韓國的優勢不再。業內人士指出，關鍵在於中國品牌能否將「蜜月期」的聲勢轉化為長期競爭力，在咖啡仍主導的市場中站穩腳步。