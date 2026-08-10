港府最大自助研發機構拓東盟　應科院孫耀達：首站選址馬來西亞

在地緣政治及中美貿易戰等背景下，港府近年積極推動拉近與東盟及中東等「新朋友」關係。當中東盟大國馬來西亞以當地配套基建及政策支持等因素，吸引不少半導體及人工智能(AI)中外資企業進駐。作為香港最大政府資助研發中心的應科院行政總裁孫耀達表示，在海外市場來說，將聚焦中東及東盟國家，並以馬來西亞作為拓展東盟市場的第一站。



馬來西亞有效輻射東南亞地區

應科院在馬來西亞目前已落地的項目為納米多功能 HEPA 過濾膜，有關技術在商場應用，有效去除空氣中的微粒，殺滅細菌及阻隔揮發性有機化合物。不論在體積、功效及節能方面，均比其他空氣淨化系統優勝。

孫耀達表示，在他看來，環保科技、建築科技、醫療健康科技、應用了先進半導體的智能工廠科技等，會在馬來西亞有較大商機和發展潛力，也有信心應科院一些前沿科技能夠充份配合馬來西亞的創新發展。

他指出，馬來西亞是應科院進行技術授權及區域合作的理想戰略跳板，有效輻射整個東南亞地區。當地政府強而有力的政策支持，加上完善的知識產權保護框架，為技術商業化創造理想條件。而馬港合作已久，商貿往來頻繁，馬來西亞是香港主要的貿易夥伴。

語言相通也是吸引因素

同時，語言相通也是吸引因素，馬來西亞兼具東西方文化特色，擁有多語言、高技術的人才庫。勞動人口普遍具備英語溝通能力，加上根深蒂固的華人商業網絡，與香港企業之間建立商業信任與文化共鳴。

而在創新科技發展方面，目前來說，在智能生產方面，馬來西亞仍然落後中國內地，並希望急起直追。當地政府的《2030年新工業大藍圖》(NIMP2030)致力加快產業轉型、推動可持續發展，以創新驅動經濟增長，企業積極善用科技提升競爭力。同時，Industry 4WRD 計劃 協助中小企加快轉型、提升生產力，讓馬來西亞成為主要智能製造中心。

半導體行業能與中國內地形成互補

孫耀達表示，在半導體產業方面，中國內地專注上游系統，馬來西亞則集中於組裝及封裝等營運環節，亦想發展在集成電路設計等，提升供應鏈價值，兩地可互補。

同時，當地AI產業也快速發展，因建設成本相對較低 ，成為東盟增長最快的數據中心 。同時，當地建築業發展蓬勃，工程持續增長 ，MiC興起 ，重視可持續發展。當地並積極推動醫療旅遊 ，積極引入高質體驗器材和醫療用品。

馬來西亞AI產業快速發展

另外，最近馬來西亞與香港簽署三份金融相關合作備忘錄 ，增強兩地金融市場的聯通，例如在馬交所上市的公司可以在港交所第二上市。

而作為此次貿發局旗艦活動「成就機遇．首選香港」 (Think Business, Think Hong Kong)、在馬來西亞的參展商，孫耀達表示，科技合作並不是簡單的買賣，需要多點時間進行磋商。但這是一個好的開始，讓更多馬來西亞的潛在夥伴認識應科院和相關科技，亦可加深了解他們的實際需求，度身訂造最適切的解決方案。

未來擬拓展越南及印尼市場

他指出，應科院已準備好9月下旬再訪馬來西亞及新加坡，聚焦智能生產及金融科技合作。展望未來，計劃開拓越南和印尼市場，同時藉參加展覽和外訪活動，與中東潛在夥伴(特別是沙特阿拉伯)商談合作。

應科院於今年4月1日與納米及先進材料研發院(NAMI)合併，成為全港最大政府資助研發機構。目前擁有約800名員工，其中600名科研人員，83%具有博士或碩士學歷。結合兩院在不同科技的專業知識和經驗，科研實力更強，產生協同效應，為各行各業帶來更全面的科技解決方案。