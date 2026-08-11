大馬企業來港第二上市框架下月生效　在港設辦公室增至逾100家

貿發局今日在吉隆玻舉辦其旗艦海外推廣活動“成就機遇．首選香港”（ “Think Business, Think Hong Kong”），為期一天的論壇匯聚近1,600名來自香港及馬來西亞名商界領袖，展開交流對話、商貿配對及一對一諮詢。當中超過200名是來自香港政府、商界、初創企業和專業服務的代表，人數創歷屆新高。活動亦安排了超過300場商貿配對會議，協助馬來西亞企業尋找合適的香港合作夥伴，拓展國際業務。



邱騰華先生表示，在伊斯蘭金融領域，馬來西亞是全球領導者，而香港作為國際金融中心，擁有支持伊斯蘭資本市場發展的優勢。

馬時亨料大馬企業來港設辦公室趨勢將持續

貿發局主席馬時亨在歡迎辭中表示，在當前的環境，企業面對不確定的地緣政治局勢、不斷演變的供應鏈，以及快速發展的科技。因此，值得信賴的聯繫與穩固的網路比以往任何時候都更加重要。活動自2011年首次舉辦以來，已走進全球多個主要城市，這個平臺讓各方拓展網路、深化聯繫，並建立新的合作夥伴關係。

他又表示，許多香港企業包括金融、物流、房地產開發、零售和專業服務等領域已在馬來西亞紮根並建立強大優勢，為雙邊市場的投資與經濟增長做出了重要貢獻。與此同時，在香港營運的馬來西亞企業數量也在持續增長。馬來西亞公司在香港設立的辦事處數量，已從十年前的不到 70 家，增加到去年的 100 多家。隨著馬來西亞企業積極尋求新商機，相信這一趨勢將會延續。

馬時亨表示，馬來西亞公司在香港設立的辦事處數量，已從十年前的不到 70 家，增加到去年的 100 多家。隨著馬來西亞企業積極尋求新商機，相信這一趨勢將會延續。

邱騰華：大馬是伊斯蘭金融領導者 香港有支持發展優勢

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，在伊斯蘭金融領域，馬來西亞是全球領導者，而香港作為國際金融中心，擁有支持伊斯蘭資本市場發展的優勢。香港證監會與馬來西亞證券及投資委員會近期簽署的諒解備忘錄，為雙方開闢了新的合作途徑，包括伊斯蘭債券的交叉上市和伊斯蘭財富管理產品的開發。

他表示，展望未來，香港與馬來西亞在合作存在新機遇。在創新和科技領域，香港正積極推動金融科技、人工智慧和數位經濟的發展，並創科公司、投資者和由世界一流研究機構組成的生態系統，與馬來西亞蓬勃發展的創新環境，建立緊密的合作關係有巨大潛力。馬來西亞正透過其《2030年新產業總體規劃》和其他戰略政策，逐步發展成為一個具有競爭力的創新驅動型經濟體。

大馬高官：雙重上市框架下個月正式生效

馬來西亞交通部長Loke Siew Fook致辭時表示，早前馬來西亞證券監督委員會與香港證監會簽署了諒解備忘錄（MOU），擴大了基金的相互認可範圍，將交易所買賣基金（ETF）和房地產投資信託基金（REITs）納入其中，並開闢了簡化的雙重上市框架，該框架將於下個月正式生效。馬來西亞交易所已被香港交易所認可為「認可證券交易所」，這使得在馬來西亞交易所上市的公眾有限公司，能夠向香港申請第二上市。

他並表示，馬來西亞和香港的商務往來已經是雙向奔馳的，在座的諸位就是最好的證明。戈壁創投在香港和吉隆玻均設有辦事處，並資助了整個東南亞的多家企業，其中包括馬來西亞的第一家科技獨角獸（Carsome）。環亞機場服務總裁（Plaza Premium Group）於同一年（1998年）在香港和吉隆玻開設了首批機場貴賓室，如今其業務已遍及全球 600 多個機場。