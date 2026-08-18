美股｜道指早段曾跌200點　納指最新挫逾1.2%

美伊和談前景黯淡，美股周二（8月18日）早段下跌。道指曾跌200點，目前跌幅收窄。受Meta及Nvidia股價下跌拖累，加上記憶晶片股下挫，納指最新跌逾1.2%。



圖為2026年3月9日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間8月18日

【22:51】Meta挫3.6% 美光科技跌逾6%

道指最新報53,470點，跌10點或0.02%；納指最新報26,320點，跌324點或1.22%；標普500指數現報7,707點，跌37點或0.49%。

重磅科技股方面，Meta現跌3.62%、AI晶片龍頭Nvidia挫2.60%；蘋果公司（Apple）則升1.77%。

另外，美光科技（Micron Technology）現跌6.66%、SanDisk跌8.22%、Intel挫6.89%。

2025年9月11日，圖中一名青少年手持智能手機，在美國科企Meta標誌前自拍。（Reuters）

【22:43】油價上升 Bitcoin現報6.47萬美元

油價方面。紐約原油期貨現時每桶83.99美元，升0.25美元或0.30%。倫敦布蘭特期油每桶報90.93美元，升0.06美元或0.07%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報64,755.20美元、24小時內升逾 1%。